La Liga: Οι αποδόσεις για το Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ

Η δράση στη La Liga συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το προσεχές τριήμερο, 6-8 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί η 9η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό παιχνίδι. Το απόγευμα της Κυριακής, στις 17:15, θα διεξαχθεί στο “Wanda Metropolitano” το Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ, τελευταία υποχρέωση αμφότερων πριν τη διακοπή για τις Εθνικές Ομάδες.

Η γηπεδούχος βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετρώντας πέντε νίκες στις πρώτες επτά αγωνιστικές, ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ ακριβώς από κάτω, πέμπτη με 15 βαθμούς. Το συγκρότημα του Ντιέγκο Σιμεόνε απέχει πέντε πόντους από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, που βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ προέρχεται από νίκη με ανατροπή απέναντι στην Κάντιθ (3-2). Τρίποντο πήρε και η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουασίλ το βράδυ του Σαββάτου στο ντέρμπι των Βάσκων, αφού νίκησε με το εμφατικό 3-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο, παρουσιάζοντας εξαιρετική εικόνα.

Ατλέτικο – Ρεάλ Σοσιεδάδ Αποδόσεις

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στις 17:15 το απόγευμα τις Κυριακής και οι αποδόσεις για το παιχνίδι είναι ήδη διαθέσιμες στις στοιχηματικές εταιρίες. Πιο συγκεκριμένα, στη Novibet, η Ατλέτικο Μαδρίτης παρουσιάζεται ως το φαβορί για τη νίκη, με την απόδοσή της να βρίσκεται στο 1.88 την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές. Το αουτσάιντερ στην αναμέτρηση είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ, με το διπλό της La Real να παίζεται για τα προγνωστικά στο 4.60. Η πιθανότητα της ισοπαλίας προσφέρεται σε απόδοση 3.45.

Νίκη Ατλέτικο Ισοπαλία Νίκη Σοσιεδάδ 1.88 3.45 4.60

Διαθέσιμες είναι και οι αποδόσεις που αφορούν το Over και το Under. Πιο συγκεκριμένα, το Over 2,5 παίζεται σε τιμή αουτσάιντερ, αφού πληρώνει 2.09, ενώ το Under 2,5 1.75. Η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται στο 1.91, ενώ το No Goal κινείται σε παρόμοια τιμή και πιο συγκεκριμένα στο 1.86.

Πριν το μεταξύ τους παιχνίδι βέβαια, αμφότερες έχουν παιχνίδι μεσοβδόμαδα, για το Τσάμπιονς Λιγκ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης κέρδισε εντός έδρας το βράδυ της Τετάρτης τη Φέγενορντ (3-2), ενώ η Ρεάλ Σοσιεδάδ έφυγε με το διπλό από την Αυστρία καθώς κέρδισε 2-0 τη Σάλτσμπουργκ, μία μέρα νωρίτερα (03/10).

Ιδιαίτερα ευνοϊκή η παράδοση για την Ατλέτικο

Το Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία για τον Αντουάν Γκριζμάν, που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στο Σαν Σεμπαστιάν, αφού ήταν μέλος της ομάδας από το 2005 έως το 2014, όταν και πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Αξιοσημειώτο πως, στο τελευταίο διπλό της Σοσιεδάδ στη Μαδρίτη, τον Μάρτιο του 2013, ο Γάλλος βρισκόταν στην ενδεκάδα των Βάσκων, ενώ είχε δώσει και ασίστ στον Τσάβι Πριέτο, ο οποίος είχε σημειώσει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης (0-1).

Έκτοτε, σε 10 παιχνίδια για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «ροχιμπλάνκος» μετρούν 8 νίκες, ενώ δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, την τιμητική του είχε το 2-3 γκολ, που εμφανίστηκε στις 6 από τις 9 εξ αυτών. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, έχει αντιμετωπίσει συνολικά 25 φορές τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, με απολογισμό 15 νίκες, 4 ισοπαλίες και 6 ήττες. Μάλιστα, η μοναδική εντός έδρας ήττα της Ατλέτικο από την Σοσιεδάδ με προπονητή των Σιμεόνε ήταν η προαναφερθείσα.

Τρίτο φαβορί για το πρωτάθλημα η Ατλέτικο Μαδρίτης

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε κατάφερε κάτι σπουδαίο, σε αυτή την εικοσαετία στην οποία κυριαρχεί το δίπολο Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Να κατακτήσει δύο φορές το πρωτάθλημα. Η πρώτη το 2013-14, όταν πήρε ισοπαλία στο “Nou Camp” από την Μπαρτσελόνα και σήκωσε το τρόπαιο, κάτι που επανέλαβε και το 2020-21. Άμεση ανταγωνίστρια τότε η Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία η Ατλέτικο άφησε πίσω της για δύο πόντους και κατέκτησε το 11ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Η Σοσιεδάδ πραγματοποίησε πολύ πετυχημένη πορεία την περσινή σεζόν, μπήκε στην τετράδα και επανήλθε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά έπειτα από μία δεκαετία. Πάντως, φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παραμένει η Ρεάλ Μαδρίτης, που παίζεται σε απόδοση 1.80. Η Ατλέτικο Μαδρίτης προσφέρεται στο 11.00, ενώ πολύ πιο πίσω βρίσκεται η ομάδα του Αλγουασίλ.