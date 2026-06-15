Η απόλυτη «κλοπή»: Ο Μπαρτζώκας παίρνει βασικό του Παναθηναϊκού!

Η σεζόν τελείωσε και πλέον ο Ολυμπιακός στρέφει για τα καλά το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα τους. Άλλωστε, κανείς στον σύλλογο δεν επαναπαύεται, ο απόλυτος στόχος για τη νέα σεζόν είναι η διατήρηση των σκήπτρων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κάτι που σημαίνει πως είναι δεδομένη η ενίσχυση της ομάδας.

Ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν «αγκαλιάσει» τον Μοντέρο και τον ΜακΙντάιρ, αλλά οι ευκαιρίες δεν σταματούν να εμφανίζονται και όταν τις βρίσκεις μπροστά σου οφείλεις να τις αρπάζεις.

Κάτι τέτοιο σκέφτεται να κάνει ο Ολυμπιακός και με έναν παίκτη του «αιώνιου» αντιπάλου του. Ο λόγος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τον οποίο οι… Πειραιώτες «ζαχαρώνουν» έντονα.

Το μέλλον του στο «τριφύλλι» αυτή τη στιγμή είναι αβέβαιο, παρότι το συμβόλαιό του λήγει το 2027, ενώ η ποιότητα του είναι αδιαμφισβήτητη.

Όσον αφορά στην αμυντική του συμβολή, δε, αυτή σίγουρα θα μπορούσε να τη λατρέψει ο Γιώργος Μπαρτζώκας προσθέτοντας στο «4» έναν παίκτη με διαφορετικά στοιχεία από αυτά του Σάσα Βεζένκοφ.

Σημαντική παράμετρος είναι πως, όπως φάνηκε και στο Game 5 του ΣΕΦ, ο 30χρονος Ισπανός είναι ένας παίκτης που χαίρει του σεβασμού του «ερυθρόλευκου» κόσμου, αφού και ο ίδιος πάντα έδειχνε σεβασμό στον Ολυμπιακό κόντρα στην… τοξικότητα.

Μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, όμως είναι δεδομένο πως ενδιαφέρον για τον Χουάντσο υπάρχει από μεριάς Πειραιωτών.