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Η απόλυτη ανατροπή με τον Σορτς στον Παναθηναϊκό!

Ήταν «μπαμ» η μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό, αλλά ο κρότος δεν ήταν αυτός που περίμενε καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Για καιρό ο Αμερικανός γκαρντ έδειχνε να βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός «τριφυλλιού», όμως δεν αποκλείεται να υπάρξει ανατροπή δεδομένων στην περίπτωσή του.

Άλλωστε, το μεγάλο ζήτημα σε αυτή την εξίσωση είναι η σχέση του με τον Εργκίν Αταμάν, που δεν έχει διστάσει να τον βγάλει πολλάκις στη… σέντρα.

Το επικρατέστερο σενάριο, πάντως, θέλει τον Τούρκο προπονητή να αποχωρεί πρώτος από το Telekom Center, κάτι που σημαίνει πως ίσως ο Σορτς παραμείνει ασφαλής.

Πρόκειται για έναν πολύ ποιοτικό παίκτη και ίσως ο επόμενος κόουτς να μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί πολύ καλύτερα.

Ειδικά από τη στιγμή που κανείς σκανάρει την αγορά και δεν βλέπει ιδιαίτερα αξιόλογες εναλλακτικές. Ο Φρανσίσκο βρήκε ήδη ομάδα, ο Φόρεστ έχει κλείσει στην Φενέρμπαχτσε.

Άρα… μετρημένα τα κουκιά για τον Παναθηναϊκό, που ίσως συνεχίσει με τον Σορτς στην περιφέρειά του.

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