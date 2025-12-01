Euroleague 25-26 Ολυμπιακός αποδόσεις: Προκαλεί η «ερυθρόλευκη» τιμή!🏆💣

Τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός είναι σταθερά στην κορυφή της Ευρώπης. Στην ελίτ. Συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four Euroleague και μόνιμα σχεδόν στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας.

Ωστόσο, πάντα κάτι λείπει την κρίσιμη ώρα. Είτε μία άμυνα, είτε ένα σουτ, είτε μία απόφαση. Όλο αυτό το μείγμα έχει στερήσει από τον σύλλογο την τέταρτη κούπα της διοργάνωσης και δεύτερη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ολυμπιακός Euroleague 25-26 απόδοση κατάκτησης

Πολλοί ενδεχομένως να θεωρείτε πως πέρυσι ήταν η πραγματική ευκαιρία. Και δεν έχετε άδικο. Τα προγνωστικά euroleague τοποθετούσαν τους «ερυθρόλευκους» καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν στη θέση του πρώτου φαβορί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4.75

Όμως, στο Άμπου Ντάμπι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμεναν οι Πειραιώτες. Το εμπόδιο της Μονακό αποδείχθηκε υψηλό στον ημιτελικό, με τους Μονεγάσκους να παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί όπου υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα της Φενέρμπαχτσε.

Φέτος, η στόχευση η ίδια. Το βαρύτιμο τρόπαιο, για πρώτη φορά μετά τη διετία 2012-13. Ξανά τα προγνωστικά μπάσκετ μιλούν για ελληνικό μονοπώλιο στην κορυφή της σχετικής λίστας, με το κίνητρο φέτος να είναι διαφορετικό.

Το γεγονός ότι το Final Four διεξάγεται στο «ΟΑΚΑ», δίνει μία έξτρα νότα στις προσπάθειες των δύο «Ελλήνων». Και στην περίπτωση του Ολυμπιακού, ουδείς φίλος του δεν θα μπορεί να φανταστεί μεγαλύτερη ηδονή, από το να σηκώσει τη Euroleague στο άνδρο του μεγάλου εχθρού.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ή ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1.90

Το σίγουρο είναι πως η Αθήνα θα βιώσει μεγάλες στιγμές τον ερχόμενο Μάιο. Μέχρι τότε, υπάρχει ακόμη δρόμος. Προς το παρόν, βρισκόμαστε εν μέσω κανονικής περιόδου στο πρόγραμμα αγώνων.

Εκεί όπου το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στοχεύει για ακόμη έναν χρόνο στην εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας. Προς το παρόν, η πειραϊκή ομάδα βρίσκεται στην έκτη θέση στη βαθμολογία, με ρεκόρ 8-5.

Προτού περάσουμε στο στοίχημα, αξίζει να ρίξετε μία ματιά στο 🏀Euroleague 2025-26 Πρόγραμμα Αποτελέσματα Βαθμολογία🏀, έτσι ώστε να ξέρετε ακριβώς τι ακολουθεί και τι έχει συμβεί στη διοργάνωση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ FINAL FOUR ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΟ 1.70 2.55

Euroleague 2025-26 απόδοση Ολυμπιακός

Πάμε τώρα και στο κουπόνι μπάσκετ. Όπως, είπαμε και πιο πάνω, η κορυφή στις αποδόσεις είναι άκρως ελληνική υπόθεση. Και μάλιστα, οι δύο «αιώνιοι» εναλλάσσονται σε αυτή συχνά πυκνά.

Με λίγα λόγια, το να έχουμε τελικό Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο «ΟΑΚΑ», είναι η μεγάλη επιθυμία όλων των – υγειώς σκεπτόμενων – φιλάθλων. Και η💥απόδοση τελικός Euroleague 25-26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός💥δεν περνάει απαρατήρητη.

Όπως δεν μπορούν να αγνοηθούν και οι τιμές του Ολυμπιακού στις στοιχηματικές, αναφορικά με το τρόπαιο. Παρακάτω, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των κορυφαίων εταιριών, κάνοντας και την απαραίτητη σύγκριση αποδόσεων. Μπορείτε επίσης, να πάρετε και το αντίστοιχο promo code🎁, το οποίο θα απογειώσει το παιχνίδι σας!