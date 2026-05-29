Επόμενη ομάδα Μαυροπάνου, Κουλιεράκη αποδόσεις: Φαβορί από ευρωπαϊκή ελίτ και ελληνικό Big-4! 👀

Στο ποδόσφαιρο κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος. Ακόμη κι αν ένας παίκτης κάνει φανταστική χρονιά, η ομάδα του μπορεί να επιβεβαιώσει τα πιο δυσάρεστα μελετημένα προγνωστικά και να αποτύχει. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στις περιπτώσεις των Κωνσταντίνου Μαυροπάνου και Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. 

Οι δύο Έλληνες στόπερ πραγματοποίησαν πολύ μεστές σεζόν, αλλά Γουέστ Χαμ και Βόλφσμπουργκ αντίστοιχα δεν απέφυγαν τον υποβιβασμό. Γεγονός που, φυσικά, αναμένεται να φέρει εξελίξεις όσον αφορά στο μέλλον των δύο κεντρικών αμυντικών, που έχουν δυνατή αγορά σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς και στην Ελλάδα, όπου το Big 4… παραμονεύει. 

Όλα ανοιχτά λοιπόν για Μαυροπάνο και Κουλιεράκη όσον αφορά στην επόμενη ομάδα τους και πάμε να δούμε τι παίζει με το στοίχημα, αφού η υπόθεση δεν αφήνει αδιάφορες ούτες τις στοιχηματικές εταιρείες! 

Μαυροπάνος επόμενη ομάδα αποδόσεις 

Ο Ντίνος Μαυροπάνος στα 28 του χρόνια έχει καταφέρει να φτιάξει πολύ καλό όνομα και στη Γερμανία, όπου αναδείχθηκε με τη Στουτγάρδη, αλλά και στην Αγγλία, χάρη στις εμφανίσεις του με τη Γουέστ Χαμ. 

Για αυτό και δυνατές ομάδες από αυτές τις δύο χώρες βρίσκονται ψηλά στη λίστα των υποψήφιων προορισμών του, σε περίπτωση αποχώρησής του από τα «σφυριά». Η Novibet έχει συμπεριλάβει σε αυτή και τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές ομάδες, που ενδιαφέρονται για τον διεθνή στόπερ, με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε απόδοση 21.00! 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
1.90novibet
ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ
4.00novibet
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
5.00novibet
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
7.00novibet
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
15.00novibet
ΤΟΤΕΝΑΜ
17.00novibet
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
21.00novibet
ΠΑΟΚ
21.00novibet
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
31.00novibet
ΑΕΚ
31.00novibet

Κουλιεράκης επόμενη ομάδα αποδόσεις 

Από την άλλη, ο Κουλιεράκης στα 22 του χρόνια αποτελεί έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους αριστεροπόδαρους στόπερ σε όλη την Ευρώπη. Και δεν προκαλεί εντύπωση το ότι βλέπουμε τα ρεπορτάζ να τον συνδέουν με ονόματα… γιγάντων. 

Υπέρλαμπρη η λίστα των φαβορί όσον αφορά στον επόμενο προορισμό του. Και εδώ έχουμε… εκπροσώπους από την Ελλάδα, πάντως, αφού βρίσκουμε τον ΠΑΟΚ, την ομάδα του, αλλά και τον Ολυμπιακό σε απόδοση 67.00! 

ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ ΤΗΝ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
ΤΟΤΕΝΑΜ
ΙΝΤΕΡ
ΡΟΜΑ
ΝΑΠΟΛΙ
ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

