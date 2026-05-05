Επόμενη ομάδα Παυλίδη: «Σφήνα» της Γιουβέντους

παυλίδης

Η Ευρώπη στα… πόδια του. Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας, ωστόσο στο τελευταίο ματς των «αετών» κρατήθηκε στον πάγκο και δεν αγωνίστηκε λεπτό!

Έτσι φουντώνουν τα σενάρια για πιθανή αποχώρησή του από την Μπενφίκα μετά το τέλος της σεζόν. Η Novibet μας βάζει στο… κόλπο προσφέροντας σχετική αγορά με τους επικρατέστερους προορισμούς του Έλληνα «μπόμπερ» σε άκρως δελεαστικές τιμές.

παυλίδης

Απογοήτευση στην Μπενφίκα

Οι «αετοί» έμειναν οριστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου στα προγνωστικά μετά το πρόσφατο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο, μόλις δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Μάλιστα κινδυνεύουν να χάσουν το εισιτήριο του Τσάμπιονς Λιγκ και όλος αυτός ο αντίκτυπος έχει «χτυπήσει» τη ψυχολογία των περισσότερων παιχτών της ομάδας, μέσα σε αυτούς ξεχωρίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρίσκεται εκτός φόρμας.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Έλληνας φορ σημείωσε μόλις δύο τέρματα στους τελευταίους δώδεκα αγώνες της Μπενφίκα.

«Μπάσιμο» Ρεάλ για Μουρίνιο

Πρόσφατα ο τεχνικός της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, είχε κουβέντα με τον Βαγγέλη Παυλίδη ώστε να τον εμψυχώσει προκειμένου να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις.

Οι σχέσεις των δύο διατηρούνται σε καλό επίπεδο, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως ο Μουρίνιο θα παραμείνει στην Μπενφίκα μετά το τέλος της σεζόν, καθώς φέρεται ο πολύπειρος κόουτς να έχει πρόταση επιστροφής από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Στα… ραντάρ της Γιούβε

Στις ομάδες που ετοιμάζουν κίνηση για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη βρίσκεται η Γιουβέντους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία οι «μπιανκονέρι» ετοιμάζουν δυναμική ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή με σκοπό να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A και το όνομα του Έλληνα φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους. Το να συνεχίσει ο Παυλίδης την καριέρα του στη Γιουβέντους προσφέρεται σε απόδοση 5.00 από τη Novibet.

Επόμενη ομάδα Βαγγέλη Παυλίδη στοίχημα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί αξιόπιστη επιθετική λύση σε οποιαδήποτε ομάδα κι αν αγωνίζεται. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, μόνο τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα μετράει 21 γκολ και 4 ασίστ σε 31 συμμετοχές για τη Liga Portugal.

Συνεπώς, πέρα από τη Γιούβε, βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Συγκεκριμένα δίνεται στο 9.00 να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι και σε απόδοση 15.00 στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις επιλογές συναντάμε και τον Ολυμπιακό σε «εξωφρενική» τιμή, στο 67.00!

Αναλυτικά μπορείτε να δείτε παρακάτω την αγορά από τη Novibet και να πάρετε το δελεαστικό promo code 🎁.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝ 12/09/2026 ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ
1.60novibet
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
5.00novibet
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
6.00novibet
ΤΣΕΛΣΙ
9.00novibet
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
11.00novibet
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
15.00novibet
ΝΟΤΙΓΧΑΜ
17.00novibet
ΜΙΛΑΝ
21.00novibet
ΝΑΠΟΛΙ
21.00novibet
ΤΟΤΕΝΑΜ
21.00novibet
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ
21.00novibet
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
26.00novibet
ΙΝΤΕΡ
31.00novibet
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
31.00novibet
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ
31.00novibet
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
41.00novibet
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
41.00novibet
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
41.00novibet
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
41.00novibet
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
67.00novibet

