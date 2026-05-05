Επόμενη ομάδα Παυλίδη: «Σφήνα» της Γιουβέντους

Η Ευρώπη στα… πόδια του. Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να είναι ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα στο φετινό πρωτάθλημα Πορτογαλίας, ωστόσο στο τελευταίο ματς των «αετών» κρατήθηκε στον πάγκο και δεν αγωνίστηκε λεπτό!

Έτσι φουντώνουν τα σενάρια για πιθανή αποχώρησή του από την Μπενφίκα μετά το τέλος της σεζόν.

Απογοήτευση στην Μπενφίκα

Οι «αετοί» έμειναν οριστικά εκτός διεκδίκησης του τίτλου στα προγνωστικά μετά το πρόσφατο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο, μόλις δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Μάλιστα κινδυνεύουν να χάσουν το εισιτήριο του Τσάμπιονς Λιγκ και όλος αυτός ο αντίκτυπος έχει «χτυπήσει» τη ψυχολογία των περισσότερων παιχτών της ομάδας, μέσα σε αυτούς ξεχωρίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρίσκεται εκτός φόρμας.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Έλληνας φορ σημείωσε μόλις δύο τέρματα στους τελευταίους δώδεκα αγώνες της Μπενφίκα.

«Μπάσιμο» Ρεάλ για Μουρίνιο

Πρόσφατα ο τεχνικός της Μπενφίκα, Ζοσέ Μουρίνιο, είχε κουβέντα με τον Βαγγέλη Παυλίδη ώστε να τον εμψυχώσει προκειμένου να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις.

Οι σχέσεις των δύο διατηρούνται σε καλό επίπεδο, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως ο Μουρίνιο θα παραμείνει στην Μπενφίκα μετά το τέλος της σεζόν, καθώς φέρεται ο πολύπειρος κόουτς να έχει πρόταση επιστροφής από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Στα… ραντάρ της Γιούβε

Στις ομάδες που ετοιμάζουν κίνηση για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη βρίσκεται η Γιουβέντους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία οι «μπιανκονέρι» ετοιμάζουν δυναμική ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή με σκοπό να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A και το όνομα του Έλληνα φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα τους.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποτελεί αξιόπιστη επιθετική λύση σε οποιαδήποτε ομάδα κι αν αγωνίζεται. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, μόνο τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα μετράει 21 γκολ και 4 ασίστ σε 31 συμμετοχές για τη Liga Portugal.

Συνεπώς, πέρα από τη Γιούβε, βρίσκεται στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Τσέλσι, η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στις επιλογές συναντάμε και τον Ολυμπιακό.

