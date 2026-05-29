Πρόσω ολοταχώς για το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν σε όλη την Ευρώπη με ειδικά στοιχήματα!

Η ποδοσφαιρική σεζόν σε όλη την Ευρώπη φτάνει στο τέλος της καθώς απέχουμε μόλις δύο εβδομάδες από την έναρξη του Μουντιάλ.

Ελάχιστα πράγματα μένει να ξεκαθαριστούν, όπως για παράδειγμα ο τελικός του Κυπέλλου στην Κύπρο. Ο Απόλλων Λεμεσού και η Πάφος έρχονται αντιμέτωποι στη Λευκωσία, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον.

Οι πρωταθλητές της περσινής σεζόν, δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια και τερμάτισαν στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Η κατάκτηση του Κυπέλλου θα δώσει θετικό πρόσημο σε μία χρονιά όπου είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα.

Από την άλλη ο Απόλλωνας τερμάτισε στην 3η θέση και ψάχνει το 10ο Κύπελλο της ιστορία τους. Τελευταίο φορά το κατέκτησε το 2017 και στόχος είναι να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Απόλλων Λεμεσού – Πάφος 1: 2.40 X: 3.15 2:2.95

Στη Γαλλία, η Νις και η Σεντ Ετιέν δίνουν τη δεύτερη μεγάλη τους μάχη που θα κρίνει ποια από τις δύο θα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία τη νέα σεζόν.

Το 0-0 του πρώτου αγώνα άφησε τα πάντα ανοικτά, με τη Νις πλέον να έχει τον πρώτο λόγο ως γηπεδούχος. Δεν ρίσκαρε ιδιαίτερα στο ματς της Τρίτης (26/05) και ήταν ξεκάθαρη η διάθεση της να κρατήσει πρώτα το μηδέν.

Η Σεντ Ετιέν έχει τον ρόλο του αουτσάιντερ όμως έδειξε ικανή να κάνει την έκπληξη. Όλα είναι «ρευστά» σε μία αναμέτρηση με τεράστιο διακύβευμα.

Νις – Σεντ Ετιέν 1:2.04 X: 3.20 2: 4.05

Στην Ιταλία, η Μόντσα μοιάζει έτοιμη να «σφραγίσει» την επιστροφή της στη Serie A. Στον πρώτο τελικό ανόδου, επικράτησε με 2-0 στην έδρα της Καταντζάρο, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος.

Πλέον στην έδρα της πρέπει να έρθουν τα πάνω – κάτω έτσι ώστε να μην γίνει η 3η ομάδα μετά τις Βενέτσια και Φροζινόνε που παίρνει την άνοδο για τη Serie A.

Από την άλλη η Καταντζάρο έμεινε στη μεγάλη έκπληξη του αποκλεισμού της Παλέρμο και τώρα μοιάζει δύσκολο να επαναλάβει κάτι παρόμοιο.

Μόντσα – Καταντζάρο 1: 1.80 X: 3.75 2: 4.25

