Επόμενη ομάδα Τζόλης αποδόσεις: Αυτή είναι το πρώτο φαβορί!💣🔥

Έντεκα γκολ και 15 ασίστ σε 30 αγώνες! Στατιστικά που, αν μη τι άλλο, τα βλέπεις και βγάζεις επιφώνημα θαυμασμού. Ειδικά αν ανήκουν σε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Είναι άλλη η αίσθηση να παινεύεις το σπίτι σου.

Τα παραπάνω νούμερα αποτυπώνουν τη σεζόν του κάνει ο Χρήστος Τζόλης με την Κλαμπ Μπριζ. Σημαίνουν όμως και κάτι ακόμη. Πως ο 23χρονος πλάγιος εξτρέμ έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ό,τι πρέπει, με λίγα λόγια για στοίχημα. Πάντα οι μεταγραφές προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον στους παίκτες του στοιχήματος, πόσω μάλλον όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την απόκτηση ενός παίκτη.

Όπερ συμβαίνει και στην περίπτωση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού. Κοιτώντας και τις αποδόσεις στη Novibet, ναι μεν στην πρώτη θέση της λίστας είναι το σενάριο παραμονής στην Κλαμπ Μπριζ, αλλά από εκεί και έπειτα ο κακός χαμός.

Ντόρτμουντ, Τότεναμ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Κρίσταλ Πάλας συμπληρώνουν την πρώτη 5άδα. Αν όμως κάποιος δει ολόκληρη τη λίστα, θα διαπιστώσει πως οι στοιχηματικές έχουν συμπεριλάβει όλα τα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Κάπου εκεί φιγουράρει και ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο, να μην έχουν και πολύ ρεαλιστικές πιθανότητες. Το μόνο σίγουρο είναι ένα.

Ό,τι ο Τζόλης είναι περιζήτητος ανά τη «Γηραιά Ήπειρο» και τα 40 εκατομμύρια ευρώ που τον κοστολογούν οι Βέλγοι (με βάση πρόσφατο δημοσίευμα), αντανακλούν απόλυτα την ποιότητά του.

Ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του; Ουδείς γνωρίζει. Οι μεταγραφές είναι όλο εκπλήξεις και ανατροπές. Εσύ μπορείς να κάνεις τη δική σου επιλογή από την εκτενή λίστα, επιλέγοντας παράλληλα και το αντίστοιχο promo code*🎁, που θα απογειώσει την εμπειρία σου!

ΟΜΑΔΑ ΣΤΙΣ 1/9/26 ΑΠΟΔΟΣΗ
Κλαμπ Μπριζ
4.00novibet
Ντόρτμουντ
6.00novibet
Τότεναμ
6.00novibet
Ατλέτικο Μαδρίτης
8.00novibet
Κρίσταλ Πάλας
10.00novibet
Ολυμπιακός
101.00novibet

