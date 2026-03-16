Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν: Ματσάρα… 2.0 με τρομερό 15.50! 🤯🔥

Τι ματσάρα είδαμε στο Παρίσι! Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεδίπλωσε στο χορτάρι την τρομακτική της ισχύ και πήρε μεγάλη νίκη στο κουπόνι απέναντι στην Τσέλσι (5-2).

Φυσικά, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στα προγνωστικά Τσάμπιονς Λιγκ, όμως και οι Λονδρέζοι ήταν πολύ καλύτεροι από όσο δείχνει το τελικό σκορ και θα δώσουν τα πάντα για την ανατροπή, όσο δύσκολη κι αν φαντάζει.

Μετράμε αντίστροφα για νέα φοβερή «μονομαχία» δηλαδή και πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα!

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΕΛΣΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 7.00 75.00

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν αποδόσεις

Λόγω έδρας αλλά και πολύ πιο υψηλού κινήτρου έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, η Τσέλσι είναι αυτή που έχει τον τίτλο του φαβορί. Αυτό, τουλάχιστον, αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχουν διαμορφώσει οι στοιχηματικές εταιρείες. Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και θα κυνηγήσει τη… remontada. Ακόμη κι αν δεν πάρει την πρόκριση, ίσως νικήσει.

ΤΣΕΛΣΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2.05 4.20 3.00

Φυσικά, αξίζει να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ, που στο Τσάμπιονς Λιγκ πάντα έχουν την τιμητική τους. Ας ρίξουμε μια ματιά.

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν ειδικά στοιχήματα

Καλά όλα τα παραπάνω σημεία, βέβαια, όμως… χρυσά είναι άλλα. Ο λόγος για τις πιο ενδιαφέρουσες και ιντριγκαδόρικες επιλογές που αφορούν σε τόσο σπουδαία ραντεβού. Ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, bet builder! Ό,τι αρέσει στον καθένα. Εμείς ξεχωρίσαμε μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές και σας τις δίνουμε στο… πιάτο!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 10.00 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 15.00 X2+UNDER 3,5+ΚΒΑΡΑΤΣΧΕΛΙΑ OVER 1,5 ΣΟΥΤ 4.33 ΖΟΑΟ ΠΕΔΡΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ+ΤΣΕΛΣΙ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.00 G/G+OVER 3,5+ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΣΕΛΣΙ 15.50

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν κανάλι

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Παρί Σεν Ζερμέν μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Cosmote Sports 3HD. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.