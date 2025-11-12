Bundesliga 2025-26: Οι αποδόσεις για τον επόμενο πρωταθλητή⚽

Το γερμανικό πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26 βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Όσον αφορά τα περσινά, το «πυροβόλο» Χάρι Κέιν πήρε (επιτέλους) το πρώτο του… ασημικό στην καριέρα του και ο προπονητής Βινσέντ Κομπανί πανηγύρισε ως προπονητής στους Βαυαρούς, στην πρώτη του χρονιά, ένα πρωτάθλημα.

Καθώς οι ομάδες έχουν μπει σιγά σιγά σε ρυθμούς, οι στοιχηματικές έχουν βγάλει εδώ και πολύ καιρό τις αποδόσεις για τον πρωταθλητή του 2025-26. Το απόλυτο φαβορί είναι η Μπάγερν, αλλά ποιοι ακολουθούν και τι πιθανότητες έχουν για να στεφθούν πρωταθλητές;

Δεν βλέπει κανέναν η Μπάγερν

Και πως να δουν κάποιον; Δηλώνουν βροντερό «παρών» για άλλη μία χρονιά και το να τους αμφισβητήσεις δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Στο πολύ χαμηλό 1.03 προσφέρεται η κατάκτηση του 13ου πρωταθλήματος τα τελευταία 14 χρόνια, τιμή που από μόνη της τα λέει όλα.

Ίσως το ερώτημα, για άλλη μία σεζόν, να μην είναι αν θα κατακτήσει τον τίτλο, αλλά πότε θα τον «κλειδώσει». Πάντως, με τα τωρινά δεδομένα, μάλλον η «βαλίτσα» δεν θα πάει και πολύ μακριά…

Μπάγερν πρωταθλήτρια Γερμανίας 2025-26 1.03

Μπορεί να ακολουθήσει η Ντόρτμουντ;

Σύμφωνα με τα προγνωστικα γερμανια, στη δεύτερη θέση συναντάμε την Ντόρτμουντ σε απόδοση 16.00. Οι «κίτρινοι» ψάχνουν ασφαλώς κάτι καλύτερο από την περσινή τέταρτη θέση και φέτος δείχνουν ικανοί να τερματίσουν πίσω από τους Βαυαρούς.

Το γεγονός να τους απειλήσουν, μοιάζει απίθανο. Στηρίζουν πολλά στον Γκιρασί για άλλη μια χρονιά, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν το 24-25. Δύσκολα όμως θα μπορέσει να οδηγήσει τους Βεστφαλούς πίσω στην κορυφή μετά το 2012.

Ντόρτμουντ πρωταθλήτρια Γερμανίας 2025-26 16.00

Στην τρίτη θέση η Λειψία

Στην τρίτη θέση στη λίστα των ομάδων που (θεωρητικά) θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, σύμφωνα με τα προγνωστικα, συμπληρώνει η Λειψία. Δεν έχει Ευρώπη φέτος η ομάδα του Όλε Βέρνερ και αυτό την έχει βοηθήσει να παραμείνει προσηλωμένη στον στόχο της, δηλαδή την επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ. Η κατάκτηση μοιάζει ένα άπιαστο όνειρο και προσφέρεται σε απόδοση 30.00.

Λειψία πρωταθλήτρια Γερμανίας 2025-26 30.00

Μπορεί να το ξανακάνει;

Οι πρωταθλητές Γερμανίας το 2023-24, υπέστησαν πολλές και σημαντικές αλλαγές. Αρχικά, ο Τσάμπι Αλόνσο τους άφησε προς Ρεάλ Μαδρίτης μεριά, ενώ ο σούπερ σταρ, Βιρτζ (και άλλα αστέρια του ρόστερ) αποτελούν πλέον παρελθόν. Και ενώ καλά καλά η χρονιά δεν είχε φτάσει ακόμη στο 1/3, ο διάδοχος του Ισπανού, Τεν Χαχ, βρέθηκε στην πόρτα της εξόδου. Σίγουρα άσχημη εκκίνηση και, υπ’ αυτές τις συνθήκες, δύσκολα θα σώσει την παρτίδα ο Κάσπερ Χιούλμαν. Καμία εντύπωση δεν προκαλεί το 40άρι στις στοιχηματικές…

Λεβερκούζεν πρωταθλήτρια Γερμανίας 2025-26 40.00

Πρωταθλητής Bundesliga 2025-26 αποδόσεις