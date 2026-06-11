Αυτοί οι παιχταράδες είναι ελεύθεροι και το Big 4 τούς τσεκάρει!

Παραδοσιακά, καλοκαίρι σημαίνει μεταγραφές στην ποδοσφαιρική Ελλάδα, που συχνά συνδέεται με δυνατά ονόματα ελεύθερων παικτών.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και φέτος μιας και δεν είναι λίγοι οι free agents που θα μπορούσαν να κάνουν… πλάκα στη χώρα μας και θα προταθούν στο Big 4 σίγουρα.

Ξεκινάμε με τρεις περιπτώσεις από την Premier League.

Ο λόγος για τον Ολεξάντρ Ζιντσένκο (αμυντικός), που έχει συνδέσει το όνομά του με κοτζάμ Μάντσεστερ Σίτι και κοτζάμ Άρσεναλ, τον Ιβ Μπισούμα (μέσος) που έμεινε ελεύθερος από την Τότεναμ, αλλά και τον Τζέφερσον Λέρμα (μέσος), που έχει κάνει σπουδαία πράγματα σε Μπόρνμουθ και Κρίσταλ Πάλας.

Δεν είναι εύκολες υποθέσεις, φυσικά, ούτε απλές μεταγραφές, όμως είναι σίγουρο πως πλέον οι μεγάλες ελληνικές ομάδες μπορούν να προσελκύσουν παίκτες αυτού του βεληνεκούς.

Το ίδιο ισχύει, δε, και για δύο ακόμα περιπτώσεις.

Αυτή του Μπεράτ Τζιμσίτι (αμυντικός), που υπήρξε σημαντική σταθερά για την Αταλάντα, αλλά και του πιο… ταπεινού αλλά όχι σίγουρα όχι αμελητέου Αφιμίκο Πουλούλου, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Γιαγκελόνια και είναι σπουδαία ευκαιρία στην αγορά των επιθετικών.