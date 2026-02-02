Άρσεναλ – Τσέλσι: Λονδρέζικο ντέρμπι για μια θέση στον τελικό ⚔️💥

Αν κάτι μπορεί να δώσει έξτρα… αλατοπίπερο σε ένα λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι, τότε αυτό είναι το ακόμη πιο σημαντικό διακύβευμα. Στην προκειμένη περίπτωση ένα εισιτήριο για τον τελικό του Λιγκ Καπ. Δύο συμπολίτισσες που θα τα δώσουν όλα.

Οι αποφασισμένοι «κανονιέρηδες» δεν διατίθενται να αφήσουν κανένα τρόπαιο να τους ξεφύγει φέτος, ενώ οι «μπλε» γύρισαν σελίδα με τον Λίαμ Ροσένιορ και δεν θα μπορούσαν να φανταστούν καλύτερο ξεκίνημα στην νέα τους εποχή από έναν τίτλο. Το προβάδισμα στα προγνωστικά το έχει η ομάδα του Αρτέτα που νίκησε με 3-2 στον πρώτο ημιτελικό.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΣΕΛΣΙ 2.00 20.00

Άρσεναλ – Τσέλσι αποδόσεις

Φαβορί, λοιπόν, η Άρσεναλ και αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις στοιχηματικές εταιρείες.

Φυσικά, πάντοτε έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και οι αγορές των γκολ στο στοίχημα. Μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

Άρσεναλ – Τσέλσι ειδικά στοιχήματα

Επιλογές όμως που είναι είτε ειδικές, είτε συνδυαστικές έχουν σταθερά περισσότερη… γλύκα. Ειδικά σε τόσο μεγάλα παιχνίδια.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 2,5 2.10 ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.35 ΓΚΑΡΝΑΤΣΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 3.10 ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5+ΚΑΡΤΕΣ OVER 4,5 3.20 ΤΙΜΠΕΡ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 2.35

Άρσεναλ – Τσέλσι κανάλι

Τον μεγάλο ημιτελικό του Λιγκ Καπ ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Τσέλσι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε στο Action24. Φυσικά, ό,τι χρειάζεται να ξέρετε για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις το βρίσκετε στο πρόγραμμα tv της Kingbet.