Άρης: Το πρώτο δώρο στον Σπανούλη το λες και βόμβα!

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πια για το πόσο… δυναμικά κινείται η ΚΑΕ Άρης.

Μόνο το «μπαμ» της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη για την άκρη του πάγκου αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και τη δίψα για διάκριση που υπάρχει πάνω από το Παλέ.

Αλλά αυτό δεν θα είναι το μόνο «μπαμ». Έρχονται δυνατές προσθήκες και στο ρόστερ της ομάδας, που θέλει να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, και ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι αυτό του Μάικ Τζέιμς.

Προφανώς και αυτή η υπόθεση συνδέεται με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σπανούλη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν πολύ καλά στη Μονακό, φθάνοντας στον περσινό τελικό της Euroleague, και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις.

Μάλιστα, πριν λίγο καιρό δείπνησαν μαζί στην Αθήνα. Ο Τζέιμς έχει καταστήσει σαφές πως θα αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους και αποτελεί μια πολύ ελκυστική περίπτωση για τον Άρη και παικτικά, αφού η ποιότητά του δεν αμφισβητείται, και… επικοινωνιακά.

Προφανώς, δεν είναι πρόκειται για μια απλή υπόθεση, όμως οι «κίτρινοι» είναι διατεθειμένοι να τα δώσουν όλα για την πυροδότηση της «βόμβας».