ΑΕΚ Conference League αποδόσεις: Ανέβηκε η τιμή της Ένωσης!💥💣

Το conference league 2025-26 δεν ξεκίνησε καλά για την ΑΕΚ. Η Ένωση ταξίδεψε στη Σλοβενία για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε στην πρεμιέρα, πήρε το προβάδισμα, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Έχασε τη συγκέντρωσή της και δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα με 3-1.

Αποτέλεσμα που δεν απλοποιεί την πρόκριση στην επόμενη φάση, όμως, με βάση και το πρόγραμμα αγώνων, τα πάντα είναι στο χέρι των «κιτρινόμαυρων». Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να είναι στην πρώτη 24άδα, ενώ – λιγότερο πλέον – ρεαλιστικός στόχος είναι και η πρώτη 8άδα. Η οποία, όπως οι περισσότεροι ξέρετε, θα της εξοικονομήσει έναν γύρο και θα τη φέρει απευθείας στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

ΑΕΚ πότε παίζει Ευρώπη

Προτού όμως περάσουμε στο στοιχηματικό κομμάτι της υπόθεσης, καλό είναι να θυμηθούμε το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ακόμη και για το απόλυτο στην «OPAP Arena», βάσει της δυναμικής των αντιπάλων. Αναφορικά με τα υπόλοιπα ταξίδια, Ιταλία και Τουρκία ανεβάζουν τον πήχη:

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε – ΑΕΚ (3-1)

23 Οκτωβρίου 19:45 ΑΕΚ – Αμπερντίν

6 Νοεμβρίου 19:45 ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα – ΑΕΚ

11 Δεκεμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

18 Δεκεμβρίου 22:00 ΑΕΚ – Κραϊόβα

ΑΕΚ Κόνφερενς Λιγκ μακροχρόνια στοιχήματα

Και πάμε τώρα στο στοίχημα. Συνυπολογίζοντας τους αντιπάλους, τον παράγοντα έδρα και κάνοντας έναν «μπακαλίστικο» απολογισμό, η «Ένωση» σχεδόν σίγουρα θα είναι στο top 24 στη βαθμολογία κόνφερενς λιγκ, με την 8άδα να έχει δυσκολέψει εμφανώς.

ΑΕΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 8 ΑΕΚ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ TOP 24 6.00 1.17

Φυσικά, στην περίπτωση που το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς προκειθεί εν τέλει, ποιος απαγορεύει στην ΑΕΚ να οραματίζεται παρουσία σε τελικό ή ακόμη και κούπα;

Το Pamestoixima.gr πάντως φροντίζει να «ανάψει» φωτιά στους φίλους του συλλόγου, δίνοντας στο 15.00 και το 35.00 τις αντίστοιχες αγορές, μαζί με έναν σούπερ κωδικό προσφοράς*🎁

AEK ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΕΚ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ CONFERENCE LEAGUE 15.00 35.00

Εννοείται πως έρχονται ακόμη περισσότερες επιλογές για στοίχημα, οι οποίες θα απογειώσουν το παιχνίδι σου! Εσείς μείνετε συντονισμένοι για τα καλύτερα προγνωστικά κόνφερενς λιγκ, με βάση τα οποία μπορείτε να ποντάρετε για την πορεία της ΑΕΚ.