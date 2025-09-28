ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΕΚ Κόνφερενς Λιγκ: 🦅Γεμίζει με πόντους το σακούλι και… πληρώνει💰

Χρειάστηκε να δώσει τρεις απαιτητικούς προκριματικούς γύρους, όμως η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της. Ως εκ τούτου, κατάφερε να βρεθεί στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ. Από εδώ και πέρα κοιτάει μόνο προς τα πάνω.

Με ανανεωμένο ρόστερ και νέο προπονητή τον Μάρκο Νίκολιτς έχει θέσει υψηλούς στόχους στη διοργάνωση. Εξάλλου, γνωρίζει καλά πως δεν υπάρχουν «μεγαθήρια» και οι ελπίδες να διακριθεί είναι πολλές. Η κλήρωση ενδεχομένως να άφησε ανάμεικτα συναισθήματα. Παρότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποια ομάδα που… δεν αγγίζεται, μπορούσε να είχε γλιτώσει μερικούς δυνατούς αντιπάλους.

Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί απαγορευτικό το να έχει τα μάτια της στην οκτάδα. Αν και εσείς πιστεύετε πως έχει ισχυρές πιθανότητες, ρίξτε μια ματιά στην ΑΕΚ απόδοση κατάκτηση Conference League.

ΑΕΚ ειδικά στοιχήματα

ΑΕΚ

Η ώρα της πρεμιέρας πλησιάζει για την Ένωση και στο Stoiximan βρίσκουμε μερικά ενδιαφέροντα ειδικά στοιχήματα. Δεν χάνουμε άλλο χρόνο και πάμε να τα εξερευνήσουμε.

Πρώτη – πρώτη στις επιλογές συναντάμε το σύνολο πόντων που μπορεί να συγκεντρώσει η ΑΕΚ. Όπως είπαμε και πριν η κλήρωσή της δεν περιέχει «θηρία», αλλά ούτε και ομάδες που νικάς από… τα αποδυτήρια. Συνεπώς, το 2.15 που πληρώνουν οι 12+ βαθμοί αξίζει. Μπορείτε φυσικά να ρισκάρετε με τους 13+ ή 14+ σε απόδοση 3.00 και 5.50 αντίστοιχα.

ΑΕΚ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΑΠΟΔΟΣΗ
12+ 2.15
13+ 3.00
14+ 5.50

Λούκα Γιόβιτς

Συνεχίζουμε με κάτι που αφορά τους επιθετικούς αριθμούς της Ένωσης. Αυτό το καλοκαίρι μία από τις μεταγραφές που ξεχώρισε ήταν εκείνη του Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ ψάχνει τρόπο να αναστήσει την καριέρα του. Θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να το κάνει στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υπάρχει βέβαια ο Ζίνι καθώς και ο Πιερό που είναι παραπάνω από ικανοί να βάλουν το λιθαράκι τους. Ως συνέπεια, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και «λουκούμι» το 2.35 για τα 12+ γκολ της ΑΕΚ. Αν πάλι θέλετε να το προσεγγίσετε λίγο πιο συντηρητικά, στο 1.80 συναντάμε τα 11+.

ΑΕΚ ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΑΠΟΔΟΣΗ
11+ 1.80
12+ 2.35

Για να συμβούν όλα αυτά, θα πρέπει να βασιστεί πολύ στο «σπίτι» της. Η «OPAP Arena» στα σημαντικά ματς πετάει… φωτιές. Ίδια εικόνα αναμένουμε να δούμε και στα τρία ματς που θα δώσει εκεί. Με αυτά υπόψη, καλοβλέπουμε το 2.20 που προσφέρεται να νικήσει η Ένωση όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της.

ΑΕΚ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΑΤΣ ΣΤΗ LEAGUE PHASE
2.20

