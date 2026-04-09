Βραδιά ελληνικών ομάδων σε Conference και Euroleague με ειδικά στοιχήματα!

H Μεγάλη Πέμπτη (9/4) είναι πραγματικά μεγάλη για τις ελληνικές ομάδες που έχουν σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο «Vallecas» της Μαδρίτης τη Ράγιο Βαγιεκάνο (19:45) στον πρώτο προημιτελικό του Conference League, για το προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχοντας ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο για τα Playoffs (0-1) που έδωσε προβάδισμα τίτλου (+5) θέλει να γράψει ιστορία στην επιστροφή της σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά το 1998, απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Περνώντας στο μπάσκετ και στη Euroleague, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (19:30) για την 37η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την επιβλητική εμφάνιση και νίκη επί της Ρεάλ στο ΣΕΦ (102-88) με το ρεκόρ καριέρας του Ντόρσεϊ (37 πόντοι) ανέβηκε στο 24-12, κλείδωσε οριστικά το πλεονέκτημα έδρας και φουλάρει για την πρωτιά.

Αντίστοιχα η ισραηλινή ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο πρώτο μέρος της διαβολοβδομάδας υπέταξε τη Φενέρ στη Σόφια (95-80) και παραμένει σε τροχιά τετράδας, με 22-13, αναζητώντας πλέον τις νίκες στα τρία ματς που της απομένουν ώστε να εξασφαλίσει έτσι το πλεονέκτημα έδρας, έστω στο ουδέτερο γήπεδο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας.

Τη σκυτάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στη δεύτερη αποστολή του επί ισπανικού εδάφους αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στη «Roig Arena» (21:45).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυριάρχησε στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα (79-93) με μία ολοκληρωτική εμφάνιση στο «Palau» όπου η διαφορά έφτασε και στο +32 πριν τη φυσιολογική χαλάρωση στο τέλος, εξαιτίας της οποίας μαζεύτηκε το εύρος της ήττας των «μπλαουγράνα».

Με 21-15 οι «πράσινοι» έκαναν μεγάλο βήμα για την εξάδα, την οποία θα εξασφαλίσουν με 2/2, ενώ με νίκη επί της Βαλένθια θα μείνουν στο κυνήγι και της τετράδας, όπου βρίσκεται η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ (23-13) με το 102-96 επί της Αρμάνι Μιλάνο.

