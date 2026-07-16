Vistabet: Σούπερ αποδόσεις για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή!

Η Ισπανία βρέθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, παίζοντας ίσως το πιο έξυπνο ποδόσφαιρο, βασιζόμενη αρκετά στην τακτική και όχι στους σταρ.

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Ομάδα με μυαλό και πλάνο

Η Ισπανία φτάνει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχοντας δημιουργήσει την εικόνα της πιο ολοκληρωμένης ομάδας της διοργάνωσης. Απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η «Ρόχα» δεν θα παίξει μόνο για το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, αλλά και για να επιβεβαιώσει ότι η νέα της γενιά έχει ήδη φτάσει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η πορεία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, ποιότητα και απόλυτο έλεγχο των αγώνων. Η Ισπανία δεν βασίστηκε σε έναν μόνο σταρ, αλλά σε ένα σύνολο που λειτουργεί με ξεκάθαρη ταυτότητα. Σε επτά παιχνίδια στο Μουντιάλ έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία αμυντική παρουσία της διοργάνωσης. Παράλληλα, η Ισπανία έχει δείξει ότι μπορεί να ελέγξει ακόμη και τα πιο δύσκολα παιχνίδια, όπως απέναντι στη Γαλλία στον ημιτελικό, όταν ουσιαστικά εξουδετέρωσε μία από τις πιο ταλαντούχες επιθετικές ομάδες του κόσμου. Οι Ιβηρες έχουν επίσης βρει λύσεις στο σκοράρισμα. Με 13 γκολ στη διοργάνωση, έχουν αποδείξει ότι δεν εξαρτώνται από έναν μόνο παίκτη. Παράλληλα, ο Ογιαρθάμπαλ εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της πορείας της «Ρόχα» προς τον τελικό. Τα 5 γκολ και η μια ασίστ αποδεικνύουν την επιρροή του στην επιθετική λειτουργία του συγκροτήματος. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.75 να σκοράρει πρώτος στον τελικό.

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Με Ουνάι Σιμόν για το… μηδέν!

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία διαθέτει και σημαντικούς υποψήφιους για τα ατομικά βραβεία. Ο Ουνάι Σιμόν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για το Χρυσό Γάντι, έχοντας κρατήσει την εστία του σχεδόν ανέπαφη, ενώ ο Γιαμάλ διεκδικεί το βραβείο του καλύτερου νεαρού ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης. Στο 3.50 να νικήσει η Ισπανία και να μη δεχθεί γκολ από την Αργεντινή.

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