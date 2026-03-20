Vistabet: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα και θέλει τη δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση για να βρεθεί πιο κοντά στην εξάδα

Ανεβασμένος με Λεσόρ

Η αστάθεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό της φετινής πορείας του Παναθηναϊκού στη EuroLeague. Κόντρα στη Ζαλγκίρις, οι «Πράσινοι» επικράτησαν 92-88 και πήραν βαθμολογική ανάσα. Ο Όσμαν (24 π.) έκανε αισθητή την παρουσία του μετά από καιρό, ο Ναν ακολούθησε με 22 πόντους και η επιστροφή του Λεσόρ άλλαξε την ψυχολογία της ομάδας, με τον Γάλλο να δείχνει μέρος των σπουδαίων ικανοτήτων του. Έτσι, το ρεκόρ διαμορφώθηκε στο 17-14, αν και οι ανταγωνιστές προχώρησαν με νίκες και συνεχίζουν να κάνουν δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού για εξάδα.

Την Κυριακή, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει με 17 πόντους από την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο, όμως μετά τις έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο και τον Αταμάν, αντέδρασε δυναμικά και έφτασε στη νίκη με 103-78. Ο Τούρκος τεχνικός άσκησε δημόσια κριτική σε ορισμένους παίκτες και ελπίζει πως θα δει αντίδραση στο παρκέ. Ο Ναν επέστρεψε από τις ΗΠΑ και θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Πήρε ανάσα

Μετά το πισωγύρισμα που έκανε με την εντός έδρας ήττα από τη Μπάγερν, φιλοξένησε τη Φενέρμπαχτσε, η οποία προερχόταν από ένα εντυπωσιακό σερί χωρίς ήττα για περίπου δύο μήνες. Σε ένα ιδιαίτερα σκληρό και απαιτητικό παιχνίδι, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη με 79-73. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μονέκε με 21 πόντους, ενώ ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ έφτασε κοντά σε triple-double. Με αυτό το αποτέλεσμα το ρεκόρ ανέβηκε στο 18-13, γεγονός που τον έφερε στην 6η θέση της κατάταξης. Όσον αφορά τα αγωνιστικά ζητήματα, ο Κάλινιτς αντιμετωπίζει έναν μικρό τραυματισμό, όπως και ο Μπολομπόι. Ο Ντος Σάντος δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και είναι αμφίβολος.

