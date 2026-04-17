Vistabet: Παναθηναϊκός – Εφές με 0% Γκανιότα*!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ την Εφές και θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε απευθείας πρόκριση στη Play offs.

Όλα για τη νίκη και την… εξάδα

Ο Παναθηναϊκός έπειτα την εντυπωσιακή του εμφάνιση στη Βαρκελώνη και τη νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να κάνει το δυο στα δυο στην Ισπανία. Οι «Πράσινοι» γνώρισαν την ήττα από τη Βαλένθια και πλέον η απευθείας πρόκριση στα Play offs δεν είναι στο χέρι τους. Ακόμα και με νίκη στο τελευταίο ματς με την Εφές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει την 6η θέση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να ελπίζει σε ήττα της Ζαλγκίρις στο Κάουνας από την Παρί, αλλά και σε στραβοπάτημα του Ερυθρού Αστέρα στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ. Οι ήττες της Ζαλγκίρις, της Μονακό και της Ρεάλ, τον στέλνουν επίσης στην 6η θέση. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως θα έχει στη διάθεσή του και τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού.

Καυτή τελευταία στροφή

Αν η Ζαλγκίρις πάρει τη νίκη, τότε ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει ακριβώς μία θέση πίσω της στη βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο Ερυθρός Αστέρας ηττηθεί στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, οι «Πράσινοι» θα ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο στην 7η θέση. Αντίθετα, εάν η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς καταφέρει να φύγει με νίκη από τη Μαδρίτη, τότε το «τριφύλλι» θα υποχωρήσει στην 8η θέση. Παράλληλα, υπάρχει και το ενδεχόμενο περαιτέρω πτώσης στη βαθμολογία. Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί από την αδιάφορη Εφές, τότε μπορεί να βρεθεί ακόμη και στην 9η θέση. Ωστόσο, οι «Πράσινοι» μετρούν τρεις νίκες στα τέσσερα τελευταία ραντεβού με την τούρκικη ομάδα.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΕΦΕΣ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ».

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ