Vistabet: Ολυμπιακός – Χαποέλ Τελ Αβίβ με 0% Γκανιότα*!

Ο Ολυμπιακός μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μονακό θέλει να εκμεταλλευθεί την έδρα του και να επιστρέψει στις επιτυχίες κόντρα στη Χαποέλ.

Να βγάλει αντίδραση

Δεύτερη εντός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τη Μονακό με 92-87. Στο 4-3 έπεσαν οι Πειραιώτες που ήταν κάκιστοι από την περιφέρεια, υπέπεσαν σε πολλά λάθη και δεν είχαν σημαντικούς τους παίκτες σε καλή κατάσταση. Ο Εβάν Φουρνιέ έμεινε χαμηλά, με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ να μην έχουν βοήθειες επιθετικά. Ο Γάλλος σταρ είχε 0/6 τρίποντα, ο Βεζένκοβ πήρε μόλις πέντε σουτ σε 33:20, οι πόντοι στον αιφνιδιασμό ήταν 10-10, οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου 8-23 και οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες (επιθετικά ριμπάουντ) 18-8. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα τρία εντός έδρας ματς και αναζητά το απόλυτο σε αυτό το διάστημα για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία. «Προφανώς πρέπει να αντιδράσουμε, και εκεί θα δείξουμε το επίπεδό μας. Πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί, λιγότερο διστακτικοί, με μεγάλη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι. Πάντα αυτά είναι μια διαδικασία. Ειδικά όταν έχεις δύο μέρες μεταξύ αγώνων, αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να τη διαχειριστείς» τόνισε ο κόουτς, Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση με τη Χάποελ. Εκτός από τον Έβανς δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα απουσιών για το ματς με τους Ισραηλινούς. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.00 ο Ολυμπιακός να κερδίσει το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Συνεχίζει ακάθεκτη

H Χάποελ Τελ Αβίβ, συνεχίζει να κερδίζει και να φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 97-84 της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και ανέβηκε στο 6-1 (3-1 εντός και 3-0 εκτός έδρας), έχοντας περισσότερες λύσεις, αλλά και αποθέματα από τα μέσα της τρίτης περιόδου κι έπειτα. Η Χάποελ είχε επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και ο Κόλιν Μάλκολμ με 17 πόντους (3/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν αυτός που ξεχώρισε. Άστοχος ο Μίσιτς, Οτούρου και Μπράιαντ βοήθησαν αρκετά.

