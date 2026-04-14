Vistabet: Ατλ. Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα με 0% Γκανιότα*!

Μεγάλη αναμέτρηση στο «Metropolitano», όπου η Ατλέτικο έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά η Μπαρτσελόνα θα κάνει τα πάντα για τα ημιτελικά.

Εντυπωσιακό σερί και παράδοση

H Ατλέτικο ήταν κυνική στο «Καμπ Νόου» εκμεταλλεύθηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πήρε σπουδαία νίκη 2-0 κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Σιμεόνε έκανε εξαιρετικό πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Champions League. Αν τα καταφέρει, θα είναι η τρίτη φορά που αφήνει εκτός τους Καταλανούς, μετά το 2014 και το 2016, όταν είχε φτάσει μέχρι τον τελικό και στις δύο περιπτώσεις. Παράλληλα, διατηρεί εντυπωσιακό σερί 21 αγώνων χωρίς ήττα σε εντός έδρας νοκ-άουτ ευρωπαϊκά ματς, με τελευταία απώλεια το 1997 απέναντι στον Άγιαξ (2-3). Επιπλέον, έχει προκριθεί και στις 22 περιπτώσεις που κέρδισε το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, με απόλυτο 7/7 όταν το προβάδισμα ήταν δύο τερμάτων. Το Μεγάλο Σάββατο ηττήθηκε 2-1 από τη Σεβίλλη, με τον Αργεντινό να παρατάσσει την ομάδα με εκτεταμένο rotation. Ακολουθεί ο τελικός Κυπέλλου το ερχόμενο Σάββατο κόντρα στη Σοσιεδάδ. Απουσιάζει λόγω τιμωρίας ο Πουμπίλ. Στο 1.41 η απόδοση να προκριθεί στην κανονική διάρκεια η Ατλέτικο.

Ποτέ ανατροπή πρόκρισης η Μπάρτσα

Η Μπαρτσελόνα πήρε εμφατική νίκη με 4-1 στο ντέρμπι με την Εσπανιόλ, αυξάνοντας τη διαφορά της στο +9 από τη Ρεάλ και πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στον τίτλο. Στο Champions League, ωστόσο, βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά την ήττα στο πρώτο ματς, όπου καθοριστική αποδείχθηκε η αποβολή του Κουμπαρσί. Πλέον καλείται να κυνηγήσει την ανατροπή στη Μαδρίτη, αν και η παράδοση δεν τη βοηθά, αφού μετρά 6/6 αποτυχίες όταν χάνει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Παρά τα στατιστικά, υπάρχει αισιοδοξία στο στρατόπεδό της για ανατροπή. Δεν έχει υποχρεώσεις πρωταθλήματος το Σαββατοκύριακο λόγω τελικού Κυπέλλου και επιστρέφει στη δράση την επόμενη Τετάρτη με τη Θέλτα. Τιμωρημένος είναι ο Κουμπαρσί, τραυματίες παραμένουν οι Ραφίνια και Κρίστενσεν. Ενισχυμένη απόδοση στο 6.75 να σκοράρει πρώτος ο Γιαμάλ.

