Vistabet: ΑΕΚ – Παναιτωλικός με 0% Γκανιότα*! (02/11)

Η ΑΕΚ μετά τις δυο σερί ήττες στο πρωτάθλημα αναζητά αντίδραση στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Μονόδρομος η νίκη

Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών και γνώρισε την ήττα 2-0 από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Ακίνδυνη η Ένωση, δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην εντυπωσιακή νίκη επί της Αμπερντίν. Η ΑΕΚ έχει γνωρίσει την ήττα στα δύο τελευταία της παιχνίδια πρωταθλήματος (με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό) χωρίς να σκοράρει και τελευταία φορά που είχε μεγαλύτερο ανάλογο αρνητικό σερί ήταν τον Απρίλιο του 2013 (3 αγώνες). Πλέον, υποδέχεται τον Παναιτωλικό και η νίκη είναι μονόδρομος. Σύμμαχος η παράδοση για τους «Κιτρινόμαυρους», αφού έχουν κερδίσει τα 10 από τα 13 τελευταία παιχνίδια της πρωταθλήματος απέναντι στους Αγρινιώτες, σημειώνοντας συνολικά 24 γκολ σε αυτές τις νίκες. Ωστόσο, η ΑΕΚ έχει χάσει τα πέντε από τα οκτώ τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, όσες ήττες είχε συνολικά στα προηγούμενα 57 εντός έδρας ματς της στη διοργάνωση. Για το κύπελλο, παρουσιάστηκε με πολλές αλλαγές και κατάφερε να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις κόντρα στην Ηλιούπολη (1-0).

Καλύτερος εκτός…

Ο Παναιτωλικός με τον Αναστασίου στον πάγκο του δείχνει σημάδια βελτίωσης, αφού μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ απέσπασε και ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας με την Κηφισιά. Μάλιστα, είχε την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο, αλλά στις καθυστερήσεις έχασε πέναλτι. Απέναντι στην ΑΕΚ έχει κερδίσει μόλις ένα από τα 13 εκτός έδρας παιχνίδια του απέναντι, μένοντας «άσφαιρος» στις 10 από αυτές τις επισκέψεις του. Μακριά από το γήπεδό του πάντως είναι αρκετά επικίνδυνος, αφού έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στα εννέα τελευταία στο πρωτάθλημα.

