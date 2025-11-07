Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με «Ενισχυμένη» ισορροπία (08/11)

Η Premier League μπαίνει σε ακόμη ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Μετά από 10 αγωνιστικές, η Άρσεναλ είναι η μοναδική που δείχνει πραγματική σταθερότητα, με μόλις 3 γκολ παθητικό, ενώ από κάτω επικρατεί απόλυτη ισορροπία του… χάους: 8 ομάδες χωρίζονται μόλις από 3 βαθμούς. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει ως το μεγάλο ραντεβού του διημέρου.

Οι δυο τους συναντώνται ξανά μετά τον περσινό τελικό του Europa League, τότε που η Τότεναμ κατέκτησε το τρόπαιο με 1-0. Τώρα, μπαίνουν στο γήπεδο με διαφορετικές δυναμικές, αλλά κοινό στόχο: να βρεθούν εντός τετράδας.

Η Τότεναμ δείχνει βελτιωμένη, αλλά παρουσιάζει αστάθειες. Το εντυπωσιακό 4-0 επί της Κοπεγχάγης στο Champions League επιβεβαίωσε το επιθετικό της εύρος, αλλά οι ήττες από Τσέλσι και Νιούκαστλ έδειξαν πως απέναντι στα μεγάλα ονόματα του Νησιού δυσκολεύεται ακόμα να σταθεί. Η Γιουνάιτεντ, από την άλλη, δείχνει να έχει πάρει μπρος. Με τρεις συνεχόμενες νίκες, πέρασε ακόμη και από το “Άνφιλντ”, ενώ στο πιο πρόσφατο 2-2 με τη Νότιγχαμ ισοφάρισε στο φινάλε, δείχνοντας χαρακτήρα.

Derby della Mole, και όπως πάντα, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Η Γιουβέντους ψάχνει αντίδραση, η Τορίνο επιβεβαίωση. Η «Μεγάλη Κυρία» διανύει περίοδο αλλαγών, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να προσπαθεί να φέρει νέα πνοή στον πάγκο. Το ντεμπούτο του δεν συνοδεύτηκε από νίκη (1-1 με τη Σπόρτινγκ), ενώ δύο ήττες στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος (από Κόμο και Λάτσιο) την κρατούν μακριά από την κορυφή.

Ωστόσο, στα τοπικά ντέρμπι, η Γιούβε έχει τον τρόπο της. Ξέρει να “καθαρίζει” όταν η πίεση ανεβαίνει, και η παράδοση είναι αμείλικτη: 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα στα δέκα τελευταία. Η Τορίνο, πάντως, δεν παραδίδεται εύκολα. Είναι αήττητη στα πέντε τελευταία, νίκησε τη Νάπολι και δείχνει σκληρή, μαχητική, με ένταση σε κάθε μονομαχία.

Με 16 νίκες σε 16 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, οι Βαυαροί πραγματοποιούν το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης, ξεπερνώντας το ρεκόρ της Μίλαν του ’91-’92. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, ενώ ο Χάρι Κέιν μετρά ήδη 12 γκολ στο πρωτάθλημα και 5 στο Champions League. Το πρόσφατο διπλό με 1-2 επί της Παρί ήρθε να σφραγίσει την απόλυτη αυτοπεποίθησή της. Η Ουνιόν Βερολίνου παλεύει, αλλά η σταθερότητα της λείπει. Εντός έδρας πάντως είναι «σκληρό καρύδι»: 3 ισοπαλίες και 3 ήττες στα έξι τελευταία με τη Μπάγερν δείχνουν ότι δεν παραδίδεται εύκολα. Όμως η εικόνα των Βαυαρών δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: κάθε τους εμφάνιση μοιάζει περισσότερο με επίδειξη δύναμης παρά με δοκιμασία.

