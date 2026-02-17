Το πρώτο βήμα προς το όνειρο με… ονειρικές αποδόσεις από τη winmasters!

Πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο 2014 για να βρούμε την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στους «16» του Champions League. Και τώρα έχει την ευκαιρία να… πιάσει ξανά αυτό το όνειρο. Για να τα καταφέρει, βέβαια, πρέπει να… στείλει σπίτι της την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει στο πλευρό του τη winmasters, που προσφέρει τις κορυφαίες αποδόσεις.

Την έχει δει νικήσει μια φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης» φέτος τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, με 2-0 στη League Phase. Όμως αυτό το παιχνίδι θα είναι πολύ πιο οριακό και τούτο αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Έχουν ισχνό προβάδισμα, αλλά είναι φαβορί οι «ερυθρόλευκοι». Στο 2.65 η νίκη τους, αντί για το 2.75 του «διπλού», με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.40.

Όσον αφορά στο παιχνίδι το γκολ, εννοείται πως δεν περνά απαρατήρητο. Όλα ανοιχτά στην κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, με το line στο 2.5 και απόλυτη ισορροπία στο 1.92 για το Over και το Under.

Τα ειδικά και τα συνδυαστικά στοιχήματα, βέβαια, ειδικά σε διοργανώσεις όπως το Champions League και τόσο κρίσιμα παιχνίδια έχουν τη δική τους… γλύκα. Δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να μπουν δυνατά στο παιχνίδι, να ανοίξουν το σκορ και να διαχειριστούν τα δεδομένα του ματς. Στο 1.98 συναντάμε την επιλογή του να σκοράρουν το πρώτο γκολ.

Φυσικά, δεν περνάει αδιάφορο το 2.32 για το anytime τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όπως και combo επιλογές σαν το Over 9,5 κόρνερ συνολικά μαζί με Over 1,5 κάρτες στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο βρίσκουμε στο ελκυστικότατο 5.05.

