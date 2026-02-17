ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Το πρώτο βήμα προς το όνειρο με… ονειρικές αποδόσεις από τη winmasters!

Πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο 2014 για να βρούμε την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός βρέθηκε στους «16» του Champions League. Και τώρα έχει την ευκαιρία να… πιάσει ξανά αυτό το όνειρο. Για να τα καταφέρει, βέβαια, πρέπει να… στείλει σπίτι της την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Και σε αυτή την προσπάθεια θα έχει στο πλευρό του τη winmasters, που προσφέρει τις κορυφαίες αποδόσεις.

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα! 

Την έχει δει νικήσει μια φορά στο «Γ. Καραϊσκάκης» φέτος τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, με 2-0 στη League Phase. Όμως αυτό το παιχνίδι θα είναι πολύ πιο οριακό και τούτο αποτυπώνεται και στις αποδόσεις. Έχουν ισχνό προβάδισμα, αλλά είναι φαβορί οι «ερυθρόλευκοι». Στο 2.65 η νίκη τους, αντί για το 2.75 του «διπλού», με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.40.

Όσον αφορά στο παιχνίδι το γκολ, εννοείται πως δεν περνά απαρατήρητο. Όλα ανοιχτά στην κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, με το line στο 2.5 και απόλυτη ισορροπία στο 1.92 για το Over και το Under.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο 

Τα ειδικά και τα συνδυαστικά στοιχήματα, βέβαια, ειδικά σε διοργανώσεις όπως το Champions League και τόσο κρίσιμα παιχνίδια έχουν τη δική τους… γλύκα. Δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να μπουν δυνατά στο παιχνίδι, να ανοίξουν το σκορ και να διαχειριστούν τα δεδομένα του ματς. Στο 1.98 συναντάμε την επιλογή του να σκοράρουν το πρώτο γκολ.

Φυσικά, δεν περνάει αδιάφορο το 2.32 για το anytime τέρμα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, όπως και combo επιλογές σαν το Over 9,5 κόρνερ συνολικά μαζί με Over 1,5 κάρτες στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο βρίσκουμε στο ελκυστικότατο 5.05.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB 

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα