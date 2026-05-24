Τελικός Euroleague Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Telekom Center Athens» τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague. Ο Ολυμπιακός κυνηγάει το 4ο τρόπαιό του στη διοργάνωση, ενώ η Ρεάλ θα παλέψει για το 12ο.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στον τελικό του Final Four ως το μεγάλο φαβορί της Euroleague. Στον ημιτελικό διέλυσε με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε. Κυριάρχησε από την αρχή ως το τέλος και έδειξε για ακόμη μια φορά την πληρότητα του ρόστερ του και την αρμονία στο παιχνίδι του. Μετράει 14 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία ήττα του ήταν από τη Βαλένθια στις 24 Μαρτίου με 85-84. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν την «εκδίκησή» τους από τον χαμένο τελικό απέναντι στους Ισπανούς το 2023 με το buzzer-beater του Σέρχιο Γιουλ. Ωστόσο, θα πρέπει να ξορκίσουν και τους δαίμονές τους, όπως είπε ο Εβάν Φουρνιέ. Κaι όχι μόνο γιατί δεν έχουν καταφέρει να πάρουν τον τίτλο από το 2013, αλλά και γιατί εδώ και χρόνια μετά την αλλαγή στο φορμάτ καμία ομάδα που τερμάτισε στην πρώτη θέση της regular season δεν πήρε τον τίτλο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, από τη μεριά της, στον ημιτελικό ξεπέρασε το εμπόδιο της Βαλένθια (105-90). Η εμπειρία της και η γνώση της στο να διαχειρίζεται μεγάλα παιχνίδια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Κaι αυτό παρά τις απουσίες των ψηλών Ταβάρες και Λεν, που αναμφίβολα την επηρεάζουν. Το ζητούμενο για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είναι να παρουσιαστεί έτοιμη ψυχολογικά και αγωνιστικά για μια αναμέτρηση απέναντι σε μια ομάδα που έχει τόσες πολλές λύσεις, αλλά και τον παράγοντα έδρα υπέρ της. Βέβαια, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ευέλικτη τακτικά και μπορεί να επικρατήσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Απέναντι στον Ολυμπιακό μετράει 25 νίκες και 23 ήττες.

Στον μεγάλο τελικό οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» για να πάρουν τον τίτλο. Συγκεκριμένα, ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 1.31 και το διπλό της Ρεάλ Μαδρίτης ανέρχεται στο 3.60. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το ενδεχόμενο της παράτασης. Αναφορικά με τους πόντους, το Over 170.5 συνολικοί πόντοι βρίσκεται στο 1.99 και το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.81.

