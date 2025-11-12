ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός με Priceboosts! (13/11)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον τέταρτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα του στη EuroLeague και, με τον Φαρίντ πλέον στη σύνθεσή του, στοχεύει στη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Sportingbet: Build A Bet* στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός!

Πήρε ανάσα με Φαρίντ

Παρά τις απουσίες, οι «Πράσινοι» έφυγαν νικητές από την έδρα της Παρί, επικρατώντας με 101-95 και φτάνοντας έτσι στο 6-4 στη διοργάνωση. Στο ντεμπούτο του, ο Φαρίντ ήταν πρωταγωνιστής, καθώς σημείωσε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Εργκίν Αταμάν είχε λόγους να είναι ικανοποιημένος, αφού οι Μήτογλου και Σορτς πρόσφεραν εξαιρετικές λύσεις, ενώ Σλούκας και Ναν συνέβαλαν ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός είχε 10 περισσότερους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες (4-14), κατέγραψε 27 ασίστ για μόλις 10 λάθη και σούταρε με 48% έξω από τα 6.75. Επόμενος στόχος, η δύσκολη αποστολή στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ. «Ο Φαρίντ συνείσφερε πολύ, μας βοήθησε πολύ. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα και συνεχίζουμε», δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 167.5 πόντοι στην αναμέτρηση προσφέρεται στο 1.72.

Sportingbet: Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός!

Δυνατή στη Μαδρίτη

Η Ρεάλ προέρχεται από ήττα στον ισπανικό «εμφύλιο», όπου η Βαλένθια επικράτησε με 89-76. Οι Μαδριλένοι δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, υπέπεσαν σε λάθη και, με 22,6% στα τρίποντα (7/31), δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν (5-5). Ο Λάιλς ξεχώρισε με 23 πόντους, ενώ Καμπάτσο και Μαλεντόν προσπάθησαν να βοηθήσουν στο σκοράρισμα. Πίσω στη Μαδρίτη, η «Βασίλισσα» μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες φετινές εντός έδρας αναμετρήσεις. Επιπλέον, έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό, με 13 νίκες στα 15 τελευταία ματς στη Μαδρίτη. Παράλληλα, παραμένει η 5η καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση, αλλά και πρώτη σε αμυντικά ριμπάουντ. Ενισχυμένη απόδοση στο 1.95 και οι δυο ομάδες να σημειώσουν 80 ή περισσότερους πόντους. 

