Sportingbet: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός με Priceboosts! (13/11)

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον τέταρτο συνεχόμενο εκτός έδρας αγώνα του στη EuroLeague και, με τον Φαρίντ πλέον στη σύνθεσή του, στοχεύει στη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πήρε ανάσα με Φαρίντ

Παρά τις απουσίες, οι «Πράσινοι» έφυγαν νικητές από την έδρα της Παρί, επικρατώντας με 101-95 και φτάνοντας έτσι στο 6-4 στη διοργάνωση. Στο ντεμπούτο του, ο Φαρίντ ήταν πρωταγωνιστής, καθώς σημείωσε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Εργκίν Αταμάν είχε λόγους να είναι ικανοποιημένος, αφού οι Μήτογλου και Σορτς πρόσφεραν εξαιρετικές λύσεις, ενώ Σλούκας και Ναν συνέβαλαν ουσιαστικά. Ο Παναθηναϊκός είχε 10 περισσότερους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες (4-14), κατέγραψε 27 ασίστ για μόλις 10 λάθη και σούταρε με 48% έξω από τα 6.75. Επόμενος στόχος, η δύσκολη αποστολή στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ. «Ο Φαρίντ συνείσφερε πολύ, μας βοήθησε πολύ. Μας έδωσε αυτό που μας έλειπε στα τελευταία παιχνίδια και ελπίζω αυτή η νίκη να δώσει ψυχολογία στην ομάδα και συνεχίζουμε», δήλωσε ο Τούρκος προπονητής. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν πάνω από 167.5 πόντοι στην αναμέτρηση προσφέρεται στο 1.72.

Δυνατή στη Μαδρίτη

Η Ρεάλ προέρχεται από ήττα στον ισπανικό «εμφύλιο», όπου η Βαλένθια επικράτησε με 89-76. Οι Μαδριλένοι δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό, υπέπεσαν σε λάθη και, με 22,6% στα τρίποντα (7/31), δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν (5-5). Ο Λάιλς ξεχώρισε με 23 πόντους, ενώ Καμπάτσο και Μαλεντόν προσπάθησαν να βοηθήσουν στο σκοράρισμα. Πίσω στη Μαδρίτη, η «Βασίλισσα» μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμες φετινές εντός έδρας αναμετρήσεις. Επιπλέον, έχει εξαιρετική παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό, με 13 νίκες στα 15 τελευταία ματς στη Μαδρίτη. Παράλληλα, παραμένει η 5η καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση, αλλά και πρώτη σε αμυντικά ριμπάουντ. Ενισχυμένη απόδοση στο 1.95 και οι δυο ομάδες να σημειώσουν 80 ή περισσότερους πόντους.

