Sportingbet: Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ με 7 PriceBoosts!

Στις 19:45, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Νιουκάστλ στο Camp Nou και στις 22:00, η Λίβερπουλ την Γαλατασαράι στο Anfield στο πλαίσιο των δεύτερων αναμετρήσεων της φάσης των «16» του Champions League.

Φαβορί η Μπάρτσα

Τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League θα ψάξει η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Νιουκάστλ. Το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο Νησί μπορεί να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς και για τις δύο ομάδες, ωστόσο, οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο για να πάρουν το «εισιτήριο» στην επόμενη φάση, καθώς αγωνίζονται στο γήπεδό τους, όπου τον τελευταίο καιρό είναι καταιγιστικοί.

Η ομάδα του Φλικ προέρχεται από εντός έδρας (5-2) νίκη κόντρα στην Σεβίλλη, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση της. Από σπουδαίο «διπλό» (1-0) στην έδρα της Τσέλσι προέρχεται και η Νιουκάστλ, η οποία γνωρίζει ότι έχει δύσκολη αποστολή, ωστόσο, θα τα δώσει όλα για να κάνει την έκπληξη και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Αυτή θα είναι η 5η φορά που οι δύο ομάδες συναντιούνται στο Champions League, με την Μπαρτσελόνα να μετρά 3 νίκες, μαζί με την πρόσφατη ισοπαλία τους στο St. James’ Park! Στο 5.25 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σκοράρει πρώτος στο ματς ο Λεβαντόφσκι.

Όλα ανοιχτά

Να επιβεβαιώσει τον όρο του φαβορί θέλει απόψε η Λίβερπουλ, η οποία υποδέχεται την Γαλατασαράι στο Anfield. Οι «κόκκινοι» μπορεί να ηττήθηκαν με 1-0 στην Τουρκία, ωστόσο, έχουν αποδείξει και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Την όχι και τόσο καλή «φόρμα» της Λίβερπουλ θέλει να εκμεταλλευτεί η Γαλατασαράι και να φτάσει σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση. Tο γκολ του Λεμινά από τον πρώτο αγώνα έχει δώσει προβάδισμα στην ομάδα του Μπουρούκ, η οποία δεν θα έχει στην διάθεσή της τους τιμωρημένους Μπαλτατσί και Σάντσες. Στο 5.50 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να σημειώσει Over 1,5 σουτ εντός εστίας οι Σαλάχ και Όσιμεν.

