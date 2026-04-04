Sportingbet: Kηφισιά – Πανσερραϊκός με PriceBoost!

Πρεμιέρα στα Playouts σήμερα με τρεις αναμετρήσεις. Κηφισιά – Πανσερραϊκός, Αστέρας – ΑΕΛ και Παναιτωλικός – Ατρόμητος ρίχνονται στη «μάχη» της παραμονής.

Τη νίκη που θα την φέρει σε πολύ ισχυρή θέση όσον αφορά την παραμονή της στην μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού Πρωταθλήματος θα ψάξει σήμερα η Κηφισιά κόντρα στον Πανσερραϊκό. Η ομάδα των Βορείων Προαστείων με 27 βαθμούς βρίσκεται στην 2η θέση του γκρουπ υποβιβασμού και εφόσον προσθέσει τους τρεις στο… σακούλι της θα κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της.

Στον αντίποδα, τα «λιοντάρια» καίγονται για τη νίκη, καθώς με 17 βαθμούς βρίσκονται στην προτελευταία θέση και η απόσταση από την Λάρισα είναι στις δύο νίκες. Έτσι, οι Σερραίοι αν θέλουν να σώσουν τη χρονιά θα πρέπει να ξεκινήσουν δυναμικά στα Playouts και να περιμένουν φυσικά συνδυασμό αποτελεσμάτων.

Στις 18:00, o Αστέρας υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τρίπολη και στις 20:00, Παναιτωλικός και Ατρόμητος κοντράρονται στο Αγρίνιο. Και οι τέσσερις ομάδες θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί την διαδικασία των Playouts με τους Περιστεριώτες να νιώθουν λίγο πιο άνετοι από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς με 29 βαθμούς φιγουράρουν στην κορυφή του γκρουπ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πέσει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου η απόσταση ανάμεσα σε «Αρκάδες» και «Βυσσινί» είναι στους έξι βαθμούς. Η νίκη είναι «μονόδρομος» και για τους δύο και κυρίως για τον Αστέρα, καθώς αν ηττηθεί θα βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στον υποβιβασμό.

