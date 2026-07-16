Sportingbet: Ισπανία – Αργεντινή με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Το ζευγάρι του τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι γεγονός. Ισπανία και Αργεντινή θα «μονομαχήσουν» στο Nιου Τζέρσι για το τρόπαιο της καλύτερης ομάδας στον κόσμο.

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Χτίζει δυναστεία

Η πιο μεγάλη ώρα πλησιάζει για την Ισπανία, η οποία θα διεκδικήσει την ερχόμενη Κυριακή την κορυφή του κόσμου. Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε μπορεί να μην ξεκίνησε το Μουντιάλ με τους καλύτερους οιωνούς (0-0 κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι), αλλά η συνέχεια ήταν εντυπωσιακή. Διέλυσε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία και νίκησε 1-0 την Ουρουγουάη, κατακτώντας την πρώτη θέση του ομίλου της. Στη φάση των «32» ξεπέρασε άνετα την Αυστρία με 3-0, ενώ στους «16» λύγισε την Πορτογαλία με 1-0 με γκολ του Μερίνο. Στα προημιτελικά επικράτησε 2-1 του Βελγίου, ξανά με καθοριστικό τον Μερίνο, και στον ημιτελικό κυριάρχησε 2-0 της Γαλλίας, εξουδετερώνοντας πλήρως την πανίσχυρη επίθεσή της. Η «ρόχα» έφτασε έτσι στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της και στον πρώτο μετά το 2010, έχοντας έξι νίκες, μία ισοπαλία, 13 γκολ ενεργητικό και μόλις ένα παθητικό. Με ώριμο ποδόσφαιρο, ασφυκτικό πρέσινγκ και εξαιρετική άμυνα διατηρεί το αήττητο για 37 συνεχόμενους αγώνες και διεκδικεί απέναντι στην Αργεντινή το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα ιστορικό νταμπλ μετά την κατάκτηση του Euro. Στο 5.50, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Ισπανία και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες.

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Ο Μέσι και η παρέα του

Η Αργεντινή ξεκίνησε στο Μουντιάλ ως ένα από τα φαβορί, καθώς ήταν η κάτοχος του τίτλου και επιβεβαίωσε από νωρίς τις υψηλές προσδοκίες. Στον όμιλο νίκησε 3-0 την Αλγερία, 2-0 την Αυστρία και 3-1 την Ιορδανία, προκρινόμενη με το απόλυτο. Στη φάση των «32» δυσκολεύτηκε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά επικράτησε 3-2 στην παράταση. Ακολούθησε ακόμη μία δραματική νίκη, 3-2 επί της Αιγύπτου, πριν ξεπεράσει την Ελβετία με 3-1 στην παράταση στα προημιτελικά. Στον ημιτελικό βρέθηκε να χάνει από την Αγγλία, όμως τα γκολ των Ένσο Φερνάντες και Μαρτίνες ολοκλήρωσαν την ανατροπή για το 2-1. Με επτά νίκες, 19 γκολ και τον Μέσι ξανά ηγέτη, η «αλμπισελέστε» έφτασε σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό. Η ομάδα του Σκαλόνι απέδειξε χαρακτήρα, αντοχή και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας ζωντανό το όνειρο της κατάκτησης δύο διαδοχικών Παγκοσμίων Κυπέλλων. Στο 2.85 να σκοράρει στο ματς ο Μέσι.

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