Sportingbet: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα! (05/11)

Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην “Belgrade Arena” από τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague. 

Sportingbet: PriceBoosts στο Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός!

Με απουσίες για το «διπλό»

Το δεύτερι στη σειρά εκτός έδρας ματς για τη EuroLeague δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, έχοντας ως στόχο την επιστροφή τους στις νίκες, παρά τις σοβαρές απουσίες που αντιμετωπίζουν στη θέση «5» τις τελευταίες ημέρες. Εκτός από τους Λεσόρ και Χολμς που βρίσκονται στα… πιτς και οι Γιουρτσεβέν, Καλαϊτζάκης προστέθηκαν στην λίστα των τραυματιών για το «τριφύλλι». Αντίθετα, Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ επέστρεψαν και αναμένεται να βρεθούν στην 12άδα. Πέντε συνεχόμενες νίκες μετρά ο Παναθηναϊκός στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα τα τελευταία χρόνια. Στο 3.40  η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσουν οι «πράσινοι» το 1ο ημίχρονο και το ματς.

Sportingbet: Build A Bet* στους αγώνες της EuroLeague!

Έχει το μομέντουμ

Σε εξαιρετική κατάσταση (6-0 μετά τις δύο ήττες στο ξεκίνημα) βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το νικηφόρο σερί που έχουν… χτίσει και να πανηγυρίσουν την 7η νίκη τους στη EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκός. Με ρεκόρ 6-2 η ομάδα του Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, παίζει όμορφο μπάσκετ και δίκαια συγκαταλέγεται μαζί με την Ζαλγκίρις και την Χάποελ Τελ Αβίβ ως μία από τις εκπλήξεις της φετινής διοργάνωσης. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, εκτός για τους «ερυθρόλευκους» οι τραυματίες Ριβέρο, Κάνααν, Γκρέιχαμ και Μπολομπόι, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Νουόρα, ο οποίος μέχρι πριν τραυματιστεί ήταν ο x-factor των Σέρβων.  

