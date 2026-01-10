ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Sportingbet: Ενισχυμένη Απόδοση στο Άρης – ΑΕΚ! (11/01)

Στις 19:30, Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και στις 21:00, o Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ.

SportingbetΆρης – ΑΕΚ με Build A Bet* στο Live!

Να παραμείνει πρώτη

Με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη. Η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική «φόρμα», η οποία κρατά από τα τέλη Οκτωβρίου, μετρώντας συνολικά 12 νίκες και 1 ισοπαλία σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, οι 7 είναι στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος με αποτέλεσμα να εκμεταλλευτεί τις απώλειες βαθμών τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Ολυμπιακού και να ανέβει στην 1η θέση. Στον αντίποδα, θετικό είναι και το πρόσημο του Άρη τον τελευταίο καιρό, καθώς πέρα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου, πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα του Αστέρα και υποχρέωσε σε εντός έδρας ισοπαλία (0-0) τον Ολυμπιακό. Στο γήπεδό τους οι «κιτρινόμαυροι» παρουσιάζονται αρκετά ανταγωνιστικοί και κόντρα στην ΑΕΚ θα ψάξουν τους βαθμούς που θα τους φέρουν πιο κοντά στην τετράδα. Δύο ισοπαλίες και δύο νίκες υπέρ της ΑΕΚ ο απολογισμός των τεσσάρων τελευταίων «ραντεβού» των δύο ομάδων στην Θεσσαλονίκη.

Sportingbet: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός με PriceBoost!

Νέα αρχή

Να αφήσει πίσω του το 2025 και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με στόχο το πλασάρισμα του στην πρώτη τετράδα θέλει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» παρουσιάζονται αρκετά κινητικοί στο μεταγραφικό… παζάρι του Ιανουαρίου, έχοντας ολοκληρώσει μέχρι στιγμής 4 μεταγραφές (Τεττέη, Παντελίδης, Τσάβες και Κοντούρης), ενώ αναμένονται κι άλλες προσθήκες στην προσπάθεια να ενισχυθεί το ρόστερ της ομάδας. Κόντρα στα «λιοντάρια» η ομάδα του Μπενίτεθ είναι το φαβορί, καθώς εκτός της μεγαλύτερης δυναμικής έχει και την «παράδοση» με το μέρος της. Πιο συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» δεν έχει ηττηθεί ποτέ εντός έδρας από τους Σερραίους στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος. Μοναδική εντός έδρας ήττα (3-2) καταγράφεται τη σεζόν 2008-09 στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

