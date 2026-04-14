Sportingbet: Build A Bet* στο Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν!

H Λίβερπουλ αναζητά το… θαύμα κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για να προκριθεί αυτή στα ημιτελικά του Champions League.

Sportingbet: Αμέτρητα ειδικά στους αγώνες του Champions League!

Kαλή η παράδοση κόντρα στους Γάλλους

Η Λίβερπουλ διαχειρίστηκε ιδανικά την τελευταία της υποχρέωση στην Premier League, παίρνοντας μια ουσιαστική νίκη με 2-0 απέναντι στη Φούλαμ, αποτέλεσμα που τη διατηρεί σε τροχιά πεντάδας και εισόδου στο επόμενο Champions League. Αντίθετα, στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι, η εικόνα της ομάδας ήταν κάκιστη και το 0-2 δεν της αφήνει αρκετά περιθώρια αισιοδοξίας. Σύμμαχος η παράδοση, αφού στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ έχει 14 νίκες σε 18 αγώνες κόντρα σε γαλλικές ομάδες. Στα αγωνιστικά, προέκυψε ζήτημα με τον Τζόουνς, ο οποίος είναι αμφίβολος. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.75 να προκριθεί η Λίβερπουλ.

Sportingbet: PriceBoost στο Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν!

Να γράψει ιστορία η Παρί…

H Παρί είχε φροντίσει να προετοιμαστεί ιδανικά για τα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ, εξασφαλίζοντας αναβολή στο ντέρμπι με τη Λανς για τη Ligue 1. Παρά ταύτα, διατηρεί ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Σε ό,τι αφορά το Champions League, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε εμφανίστηκε αποτελεσματική και έκανε το μεγάλο βήμα, ώστε να βρεθεί τρίτη διαδοχική παρουσία στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επίδοση που θα αποτελέσει ιστορικό ορόσημο για γαλλική ομάδα. Άλλωστε, η Παρί μετρά 8 προκρίσεις στις 11 αναμετρήσεις νοκ άουτ που έχει κερδίσει με 2+ γκολ στο πρώτο παιχνίδι. Ο Μαγιούλου έχει επιστρέψει, ενώ και ο Μπαρκολά είναι διαθέσιμος. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.20 να νικήσει η Παρί και να σκοράρουν και οι δυο ομάδες.

