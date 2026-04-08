Sportingbet: Build A Bet* στο Live Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο!

Σε Βαρκελώνη και Παρίσι πέφτουν τα φώτα απόψε, όπου Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο και Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ κοντράρονται στο πλαίσιο των πρώτων αναμετρήσεων της προημιτελικής φάσης του Champions League.

«Εμφύλιος» με φαβορί

Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο Camp Nou, με τις Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο να «μονομαχούν» για την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Champions League. Οι Καταλανοί βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν και αυτός τους καθιστά φαβορί κόντρα πάντα στους επικίνδυνους «ροχιμπλάνκος». Η ομάδα του Φλικ έχει βάλει πλώρη για την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, ενώ η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης είναι φυσικά στους στόχους της. Αντίθετα, η Ατλέτικο δείχνει να βρίσκεται σε κακό… φεγγάρι.

Η ομάδα του Σιμεόνε έχει τεθεί εκτός κούρσας για το πρωτάθλημα εδώ και καιρό και πλέον άπαντες θα ψάξουν να συνεχίσουν στο Champions League. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί δύο φορές στο παρελθόν στη διοργάνωση. Ξανά τότε για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με την Ατλέτικο να παίρνει την πρόκριση και στις δύο περιπτώσεις.

Ένα χρόνο μετά

Έντεκα μήνες μετά το τελευταίο τους «ραντεβού» στους «16» του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ κοντράρονται απόψε, αυτή τη φορά στα προημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης. Ωστόσο, τα φετινά δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς οι Γάλλοι είναι το μεγάλο φαβορί στο ζευγάρι βάση «φόρμας».

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται εντός στόχων, παίζει όμορφο επιθετικό ποδόσφαιρο και αυτό το επιβεβαίωσε και στις διπλές αναμετρήσεις με την Τσέλσι στην φάση των «16». Αντίθετα, το Champions League είναι ότι έχει απομείνει για την ομάδα του Σλοτ η οποία εγχώρια κυνηγάει την 5η θέση για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της και τη νέα σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Από τρεις νίκες για κάθε ομάδα και χωρίς ισοπαλία, η συνολική μεταξύ τους παράδοση (3-0-3). Πέρσι συναντήθηκαν στη φάση των «16», με την Παρί Σεν Ζερμέν να ανατρέπει το εις βάρος της 0-1 του Parc de Princes και να παίρνει την πρόκριση για τα προημιτελικά στη διαδικασία των πέναλτι.

