Σούπερ «Ενισχυμένα» Λεβαδειακός – Ολυμπιακός και Derby d’Italia με 0% γκανιότα στην Elabet

Οποιαδήποτε άλλη χρονιά, ένα ταξίδι του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά θα έμοιαζε με τυπική διαδικασία. Φέτος όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ο Λεβαδειακός πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του, βρίσκεται στην 4η θέση με 38 βαθμούς και στο +6 από τον Παναθηναϊκό, κρατώντας στα χέρια του ένα ευρωπαϊκό όνειρο που μέχρι πρότινος έμοιαζε άπιαστο.

Βέβαια, για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά καλείται να διαχειριστεί πραγματική πίεση. Οι διαδοχικές ήττες από τον ΟΦΗ και ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του Κυπέλλου έβαλαν τέλος σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί που κρατούσε από τον Νοέμβριο (2-3 από τον ΠΑΟΚ). Η ψυχολογία δοκιμάζεται, όμως το κίνητρο παραμένει τεράστιο. Ακόμη και ο βαθμός απέναντι στον Ολυμπιακό θα θεωρηθεί κέρδος, σε μια μάχη που αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή προοπτική.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει «πληγωμένος». Η ήττα στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό τον έριξε από την κορυφή, όμως με νίκη επιστρέφει προσωρινά εκεί – έστω και με ματς περισσότερο, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο ΑΕΚ–ΠΑΟΚ. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο το μυαλό των παικτών θα μείνει αποκλειστικά στη Λιβαδειά, όταν την Τετάρτη ακολουθεί η κομβική αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Η παράδοση είναι σαφώς υπέρ των Πειραιωτών: από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά, μετρούν πέντε νίκες και μία ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος είχε επικρατήσει τελευταία φορά στο Κύπελλο. Ωστόσο, το φετινό πλαίσιο αλλάζει τις ισορροπίες.

Derby d’Italia και τα πάντα στο Καμπιονάτο περιστρέφονται γύρω από αυτό. Ίντερ και Γιουβέντους συναντιούνται ξανά στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με την απόστασή τους να είναι τεράστια υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι «Νερατζούρι» βρίσκονται στην κορυφή με 58 βαθμούς σε 24 αγώνες, στο +8 από τη δεύτερη Μίλαν και στο +12 από τη Γιούβε, οπότε με νίκη κάνουν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς το Scudetto. Από την άλλη, η Γιούβε δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια αν θέλει να ξαναμπεί ουσιαστικά στη μάχη του τίτλου.

Η Ίντερ τρέχει αήττητο σερί 12 αγωνιστικών και προέρχεται από το εκκωφαντικό 5-0 επί της Σασουόλο. Επιθετικά είναι η πιο παραγωγική ομάδα της κατηγορίας, με 57 γκολ. Η Γιουβέντους πηγαίνει με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας σκοράρει 23 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια πρωταθλήματος και δείχνοντας πιο απελευθερωμένη επιθετικά.

Βόλος και Άρης στοχεύουν στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις θέσεις 5-8, με τον Άρη να μην έχει εγκαταλείψει την ιδέα της 5ης θέσης, που υπό προϋποθέσεις θα οδηγήσει σε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οι «Κιτρινόμαυροι» μετά την ήττα στη Λάρισα έβγαλαν αντίδραση. Έχασαν στις καθυστερήσεις τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό, πέρασαν με διπλό από την έδρα του Παναιτωλικού και στάθηκαν άκρως ανταγωνιστικοί στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη, ο Βόλος βιώνει καθοδική πορεία. Έξι σερί ήττες και ένας αποκλεισμός στο Κύπελλο έφεραν αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, με τον Κώστα Μπράτσο να επιστρέφει για τρίτη φορά στον πάγκο της ομάδας της Μαγνησίας και να κάνει ντεμπούτο. Η παράδοση γέρνει ξεκάθαρα προς τον Άρη: στα οκτώ τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια μετρά έξι νίκες, με τον Βόλο να έχει μόλις μία και μία ισοπαλία.

