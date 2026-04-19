Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς με Bet Builder και Σούπερ Αποδόσεις στην Betsson

Η Ρίβερ Πλέιτ υποδέχεται στο «Estadio Monumental» την Μπόκα Τζούνιορς στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Απερτούρα της Liga Profesional Argentina. Πρόκειται για το μεγάλο ντέρμπι του ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Η γηπεδούχος μετράει 88 νίκες, 84 ισοπαλίες και 93 ήττες με αντίπαλο την Μπόκα (339-323 γκολ).

Η Ρίβερ Πλέιτ υπό τις οδηγίες του Εδουάρδο Κοουδέτ έχει πάρει τα πάνω της. Πάει στο Superclasico ούσα αήττητη εδώ και εννιά επίσημα παιχνίδια. Σε αυτό το διάστημα, πανηγύρισε επτά νίκες. Στο πιο πρόσφατο ματς νίκησε με 1-0 την Καραμπόμπο από τη Βενεζουέλα για το Copa Sudamericana. Το γκολ σημείωσε στο 66’ ο 30χρονος Ντριούσι, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ, έπαιξε στη συνέχεια από μία τετραετία στις Ζενίτ και Όστιν, για να επιστρέψει πέρσι στον σύλλογο.

Η Μπόκα Τζούνιορς, από τη μεριά της, είναι αήττητη εδώ και 12 σερί επίσημα παιχνίδια. Έχει έξι νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες στο εν λόγω διάστημα. Αυτήν την περίοδο παίζει πολύ καλά και το απέδειξε μεσοβδόμαδα στην εντός έδρας νίκη με 3-0 επί της Μπαρσελόνα SC για το Copa Libertadores. Το σκορ άνοιξε ο 22χρονος αμυντικός Ντι Λόλο στο 39’, ενώ τα υπόλοιπα δύο τέρματα ήρθαν στο 81’ και το 94’. Οι 12 από τις 13 τελευταίες μονομαχίες της με τη Ρίβερ Πλέιτ είχαν έως τρία τέρματα, με τις 10 από αυτές να συνοδεύονται από Under 2,5 γκολ.

Στο Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στους γηπεδούχους «Μιγιονάριος» για να πάρουν τη νίκη. Συγκεκριμένα, ο άσος της Ρίβερ Πλέιτ προσφέρεται στο 2.15 και το διπλό της Μπόκα Τζούνιορς ανέρχεται στο 3.65. Παράλληλα, το Over 2,5 γκολ βρίσκεται στο 2.62 και το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.47. Ο συνδυασμός, δε, Goal/Goal & Over 2,5 γκολ δίνεται στο 3.10. Όσον αφορά τις κάρτες, το να βγουν Over 8.5 κάρτες στο μεγάλο αυτό ντέρμπι το βλέπουμε στο 2.32, ενώ το Under 8.5 πάει στο 1.52.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ