Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα: Για την πρόκριση η Βασίλισσα με κορυφαίες αποδόσεις από τη winmasters!

Το πρώτο παιχνίδι ήταν επεισοδιακό – δυστυχώς – για τους λάθος λόγους. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα πάντως έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς και μέσα στο γήπεδο. Άλλωστε, το 1-0 υπέρ της Βασίλισσας παραμένει εύθραυστο και τα πάντα είναι ανοιχτά για την πρόκριση.

Δουλειά την οποία θέλει δεδομένα να… τελειώσει η ομάδα του Αρμπελόα. «Παρούσα» στο «Μπερναμπέου» και η winmasters με τον τρόπο της, με τις κορυφαίες αποδόσεις δηλαδή!

Sports Calendar με μοναδικά δώρα* και Super επιβραβεύσεις*στα μεγαλύτερα γεγονότα!

Κάτι η δυναμική της Ρεάλ Μαδρίτης στην Ευρώπη, κάτι η εικόνα της στο πρώτο ματς, αλλά και η έδρα, έχουν δώσει στη Βασίλισσα τον πρώτο λόγο και για την πρόκριση και για τη νίκη. Στο 1.46 συναντάμε τον άσο, με τη νίκη της Μπενφίκα πολύ πιο ψηλά, στο 6.70, και την ισοπαλία στο 5.00.

Από εκεί και πέρα δεν περνά αδιάφορη σε καμία περίπτωση και η αγορά των γκολ. Με το line στο 3,5, το προβάδισμα έχει το Under, με 1.72 αντί του 2.16 για το Over.

Aποκλειστικά στην winmasters τo νέο Sports Drop* που ανεβάζει το επίπεδο.

Βέβαια Champions League χωρίς τις πιο ιδιαίτερες επιλογές είναι σαν… τηγανίτα χωρίς μέλι. Και αξίζει κανείς να ρίξει το βλέμμα του και σε ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα σε τέτοια παιχνίδια που εμπεριέχουν μπόλικη σκοπιμότητα.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ θα έχει έξτρα κίνητρο και στο 5.30 βρίσκουμε την επιλογή του να ανοίξει το σκορ και σε αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη, δίχτυα θέλει να βρει και ο δικός μας Βαγγέλης Παυλίδης. Η απόδοσή του για αυτό στο 2.80.

Απ’όλα έχει ο… μπαχτσές, πάντως, το bet builder, για παράδειγμα, με νίκη της Ρεάλ+Over 2,5 σε γκολ+Over 9,5 κόρνερ+Over 5,5 κάρτες προσφέρεται στο ελκυστικό 6.65.

Απίθανη προσφορά γνωριμίας με 1500 Δώρα* δωρεάν-χωρίς κατάθεση* με promo code WINFEB.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις