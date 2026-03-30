Πώς λειτουργούν τα Easter Mystery Eggs;

Τα Easter Mystery Eggs αποτελούν μια πασχαλινή ενέργεια που σου επιτρέπει να συλλέγεις λαχνούς και να διεκδικείς μοναδικά δώρα μέσα από εβδομαδιαίες αποστολές.

Η συμμετοχή αφορά αποκλειστικά παίκτες με ενεργό λογαριασμό στο Pamestoixima.gr και η διάρκεια της ενέργειας είναι από 30/03/2026 έως 19/04/2026. Κάθε εβδομάδα ανοίγουν δέκα Mystery Eggs, με διαφορετικές προσφορές που μπορείς να ολοκληρώσεις οποιαδήποτε στιγμή, ενώ ορισμένες από αυτές είναι εντελώς δωρεάν.

Πώς παίζω στα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima;

Κάθε ολοκληρωμένη προσφορά αποδίδει έναν λαχνό για τη μεγάλη κλήρωση, ο οποίος πιστώνεται εντός 24 ωρών και εμφανίζεται στην ενότητα «Οι Πόντοι μου».

Αν ολοκληρώσεις τουλάχιστον έξι προσφορές μέσα στην εβδομάδα, ξεκλειδώνεις τον Easter Wheel, ο οποίος μπορεί να σου χαρίσει δωρεάν έπαθλα, χρυσά προνόμια και Easter Coins. Ο τροχός μπορεί να ενεργοποιηθεί έως και τρεις φορές συνολικά, μία για κάθε εβδομάδα της ενέργειας.

Επιπλέον λαχνοί συγκεντρώνονται μέσω των PS Rewards, είτε ολοκληρώνοντας τις Πασχαλινές Αποστολές είτε εξαργυρώνοντας PS Coins ή Easter Coins στο PS Shop. Κάθε συμμετοχή στα Easter Mystery Eggs προσμετράται στη μεγάλη κλήρωση, όπου μπορείς να διεκδικήσεις ανεπανάληπτα δώρα μεγάλης αξίας.

Πότε λήγουν τα Easter Mystery Eggs του Pamestoixima;

Η ενέργεια ολοκληρώνεται στις 19/04/2026, ενώ η μεγάλη ηλεκτρονική κλήρωση πραγματοποιείται στις 20/04/2026 στις 15:00. Οι νικητές ενημερώνονται εντός επτά ημερών και πρέπει να αποδεχθούν τα δώρα τους μέσα σε 24 ώρες.

Όσοι κερδίσουν Easter Coins οφείλουν να τα εξαργυρώσουν έως τις 10/05/2026, καθώς μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία λήγουν. Οι εβδομαδιαίες προσφορές ανανεώνονται κάθε Δευτέρα και λήγουν κάθε Κυριακή, ενώ όλα τα κέρδη που προκύπτουν από τα έπαθλα είναι άμεσα διαθέσιμα προς ανάληψη.

