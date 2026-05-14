Final Four 2026 🏀 Πρόγραμμα – Ημερομηνίες – Ομάδες – Κανάλι

H φετινή Euroleague έχει φτάσει στην τελική ευθεία και το μεγάλο event της διοργάνωσης, το Final Four, βρίσκεται προ των πυλών.

Final Four 2026 Ημερομηνίες

Οι final four 2026 ημερομηνιεσ έχουν γίνει γνωστές εδώ και καιρό. Οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου. Αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα «πότε αρχίζει το final four».

Σημειώνεται πως από τη φετινή χρονιά και στο εξής, δεν θα διεξάγεται μικρός τελικός, καθώς έχει καταργηθεί.

Που γίνεται το Final Four 2026

Το πρόγραμμα final four έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, ενώ έχουν γίνει γνωστές πλέον και οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση (Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια).

Πού γίνεται, όμως το Final Four 2026; Και οι τρεις αναμετρήσεις από τις οποίες θα αναδειχθεί ο νικητής euroleague 2026 θα διεξαχθούν στο ΟΑΚΑ ή “Telecom Center Athens”.

Πρόγραμμα Final Four 2026

Αναφορικά με το euroleague final four προγραμμα, οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου. Πρώτο χρονικά το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, που θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ για τις 21:00 είναι προγραμματισμένο Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.

Την Κυριακή, αντί του μικρού τελικού που καταργήθηκε, θα διεξαχθεί στις 18:00 το adidas NextGen Championship Game.

Αυτή είναι και η απάντηση στην ερώτηση «τι ωρα ειναι το final four».

Πότε είναι ο τελικός final four 2026

Ο μεγάλος τελικός του Final Four Euroleague 2026 έχει ώρα έναρξης 21:00.

Euroleague Final Four 2026 – Οι ομάδες

Oι τέσσερις ομάδες που βγήκαν νικήτριες από τα τέσσερα ζευγάρια των πλέι-οφ και «κλείδωσαν» τη θέση τους στο Final Four της Αθήνας είναι ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια.

Ολυμπιακός Final Four αποδόσεις

Σύμφωνα με τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να κατακτήσει τη Euroleague, με την απόδοση να βρίσκεται στο 2.00. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά euroleague και έφτασε σε ένα άνετο 3-0 επί της Μονακό.

Έτσι, έγινε η πρώτη ομάδα, χρονικά, που εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four, κάτι που καταφέρνει, μάλιστα, για 5η διαδοχική χρονιά. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του και πρώτη από το 2013. Οι δύο προηγούμενες καταγράφονται το 1997 και το 2012.

Νικητής Final Four: Ολυμπιακός 2.00

Φενέρμπαχτσε Final Four αποδόσεις

Η κάτοχος του τίτλου, Φενέρμπαχτσε, χρειάστηκε τέσσερα παιχνίδια για να κάμψει την αντίσταση της αξιόμαχης Ζάλγκιρις (3-1). Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υπερασπίστηκε στην έδρα της, φτάνοντας σε ένα σχετικά άνετο 2-0, ενώ έκανε και το πολυπόθητο break στο 4ο παιχνίδι.

Συνολικά, η τουρκική ομάδα έχει πάρει μέρος σε 8 Final Four, όλα από το 2014 και έπειτα, ενώ η φετινή θα είναι η τρίτη διαδοχική της παρουσία στο σπουδαίο αυτό γεγονός. Μετράει δύο κατακτήσεις, το 2025 και το 2017, ενώ το 2016 και το 2018 ηττήθηκε στον τελικό.

Νικήτρια Final Four: Φενέρμπαχτσε 3.75

Ρεάλ Μαδρίτης Final Four αποδόσεις

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και υπέταξε με 3-1 τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Και αυτή υπερασπίστηκε την έδρα της στα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς, ενώ στη Βουλγαρία πήρε τη μία νίκη που χρειαζόταν στο Game 4.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραταχθεί «λαβωμένη» στο Final Four, καθώς αναμένεται να μην είναι διαθέσιμοι τόσο ο Έντι Ταβάρες όσο και ο Άλεξ Λεν. Έτσι, η Ρεάλ θα παραταχθεί με μοναδικό ψηλό τον Οσμάν Γκαρούμπα.

Πολυνίκης του θεσμού, με 11 κατακτήσεις, ενώ επίσης μετράει 10 χαμένους τελικούς. Η φετινή θα αποτελέσει τη 15η παρουσία της σε Final Four.

Νικήτρια Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης 5.00

Βαλένθια Final Four αποδόσεις

Η Βαλένθια ήταν αυτή που… έκλεισε την τετράδα των ομάδων οι οποίες θα πάρουν μέρος στο Final Four. Παρά το γεγονός πως δέχτηκε δύο breaks από τον Παναθηναϊκό, είχε τα ψυχικά αποθέματα ώστε να απαντήσει με το… ίδιο νόμισμα στην Αθήνα και να γυρίσει τη σειρά στην έδρα της.

Ούσα πολύ συγκεντρωμένη στο πέμπτο παιχνίδι, μπόρεσε να φτάσει σε ένα εμφατικό 81-64 και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four. Οι μεγαλύτερές της επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν σημειωθεί στο Eurocup, διοργάνωση που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές, όλες στον 21ο αιώνα (2003, 2010, 2014, 2019).

Νικήτρια Final Four: Βαλένθια 5.00

Ποιο κανάλι δείχνει το Final Four 2026

Τα δικαιώματα για τη μετάδοση του Final Four 2026 τα έχουν τα κανάλια Novasports και αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση «ποιο καναλι δειχνει το final four».

Που μπορώ να δω το Final Four live streaming

Εισιτήρια Final Four 2026 – Τι ισχύει

Το “Telecom Center Athens” θα είναι κατάμεστο τόσο την ημέρα των ημιτελικών (22/05) όσο και αυτή του μεγάλου τελικού (24/05). Η ζήτηση για εισητηρια final four ήταν τεράστια και, όπως είναι λογικό, τα… μαγικά χαρτάκια έγιναν «καπνός».

Τα final four 2026 εισιτηρια έχουν διαμοιραστεί μεν, όμως υπάρχει ένας αριθμός εισιτηρίων που ενδεχομένως μεταβιβαστεί από φίλους του Παναθηναϊκού σε αυτούς των άλλων ομάδων, διότι οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να περάσουν τη Βαλένθια.

Αυτό βέβαια, θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 17 Μαΐου, όταν και ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχει δοθεί.

