Pamestoixima.gr Εγγραφή Ταυτοποίηση ✅ Οδηγίες και Συμβουλές

Το pamestoixima.gr η ηλεκτρονική έκδοση που ο κόσμος γνώρισε και αγάπησε στα καταστήματα ΟΠΑΠ, αποτελεί μια έγκυρη και αξιόπιστη στοιχηματική εταιρια. Χρόνια στο χώρο του στοιχήματος συνεχώς εξελίσσεται και μεγαλώνει προσπαθώντας να δώσε σε κάθε πελάτη όσες περισσότερες επιλογές και στοιχήματα μπορεί.Εάν θες και εσύ να γίνεις μέλος αυτής της διαδυκτιακής παρέας, σου ετοιμάσαμε εδώ στην kingbet έναν οδηγό για να κάνεις με λίγα απλά βήματα pamestoixima gr εγγραφη.

Μία από τις κορυφαίες στοιχηματικες εταιριες, η Pamestoixima, αποτελεί εγγύηση στο χώρο του στοιχήματος και προσφέρει πολλές στοιχηματικές προσφορές ,πλούσιου περιεχομένου και στις επιλογές Pamestoixima casino.

Πως κανω εγγραφη παμε στοιχημα;

Θα χρειαστεί να ακολουθήσεις αυτά τα τρία απλά και βασικά βήματα για να ολοκληρώσεις την pamestoixima εγγραφη.

1ο ΒΗΜΑ ❗ : Αρχικά θα χρειαστεί να συμπληρώσετε το email σας. Καλύτερα να επιλέξεις ναν λογαριασμό που έχεις πρόσβαση και χρησιμοποιείς συχνά. Θα χρειαστεί και πιο μετά για να ολοκληρώσεις την εγγραφη παμε στοιχημα. Έπετα επιλέγεις το όνομα χρήστη που θες να έχεις όπως επίσης και τον κωδικό πρόσβασης, που πρέπει να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως θα δεις αναλυτικά. Τέλος συμπληρώνεις και τον αριθμό του κινητού σου τηλεφώνου.

2ο ΒΗΜΑ ❗ : Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσεις, την ημερομηνία γέννησής σου (Ημέρα/ Μήνα/ Έτος) και το φύλο σου. Επόμενα πεδία που πρέπει να συμπληρώσεις είναι αυτά που έχουν να κάνουν με το ονοματεπώνυμό σου καθώς και το όνομα πατρός. Όλα θα τα βρεις καταγεγραμμένα στο πίσω μέρος της ταυτότητας.

3ο ΒΗΜΑ ❗ : Τρίτο στάδιο για να τελειώσεις με την εγγραφη στο παμε στοιχημα, είναι η διεύθυνση σου. Γράφεις την οδό και τον αριθμό που βρίσκεται η κατοικία σου. Έπειτα την πόλη και τον ταχυδρομικό κώδικα. Στη συνέχεια θα σου ζητηθεί να επιλέξεις τα έγγραφα για ταυτοποίηση. Κλικάρεις να αποδεχτείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και στο τέλος την επιλογή “Δημιουργία Λογαριασμού”.

Πως κανω ταυτοποιηση παμε στοιχημα;

Η ταυτοποιηση λογαριασμου οπαπ είναι μια απλή διαδικασία, με συγκεκρίμενα βήματα που οι συντάκτες της kingbet σου παρουσιάζουν παρακάτω:

1️⃣ Συνδέεσαι στον λογαριασμό σου, με τα στοιχεία που έχεις δηλώσει (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

2️⃣ Επέλεξε εάν θες διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων σου καθώς και ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει την διεύθυνση κατοικίας σου (ΔΕΚΟ, ή Εκκαθαριστικό Εφορίας, ή μια υπεύθυνη δήλωση από το Gov.gr) .

3️⃣ Σκανάρεις τα αρχεία αυτά, ή στέλνεις ευκρινείς τους φωτογραφίες.

4️⃣ Προκειμένου να ολοκληρωθεί η οπαπ ταυτοποιηση λογαριασμου, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος αναμονής για να ελέγξουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Μην αγχώνεσαι δεν παίρνει αρκετή ώρα συνήθως.

Ποια είναι τα έγγραφα για την διαδικασία ταυτοποίησης πάμε στοίχημα;

Τα έγγραφα που χρειάζονται για την οπαπ ταυτοποιηση αφορούν δύο κατηγορίες. Η πρώτη τα στοιχεία του λογαριασμού σου και η δεύτερη της διεύθυνσής σου. Πιο αναλυτικά:

🆔 Έγγραφα για την ταυτοποίηση των στοιχείων σου είναι:

Αστυνομική ταυτότητα (και στις δύο όψεις)

Διαβατήριο

🏠Έγγραφα για την διεύθυνση κατοικίας σου

Ο αριθμός IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (Ρεύμα, Νερό, Ίντερνετ κτλ).

‼️Σημαντικό! Να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο.

📸 Τέλος υπάρχει και η δυνατότητα να κάνεις ταυτοποίησης μέσω selfie! Στέλνεις την φωτογραφία ταυτότητας ή διαβατηρίου και στέλνοντας απλά μια selfie! Όλα γίνονται μέσα στην πλατφόρμα του pamestoixima.gr, στην ενότητα της ταυτοποίησης.

Συχνές ερωτήσεις για τη παμε στοιχημα ταυτοποίηση και εγγραφή