Επόμενος προπονητής Παναθηναϊκού: Κερδίζει έδαφος ο Αλμέιδα!💣🔥

Δεν λέει να… στεριώσει προπονητής στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο τεχνικός Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται υπ’ ατμόν και, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, αναμένεται να αποχωρήσει από το «τριφύλλι».

Ποιος όμως θα αναλάβει;

Βασικός υποψήφιος ο Αλμέιδα

Το κλίμα έχει χαλάσει για τα καλά στον Παναθηναϊκό και όλα δείχνουν πως ο Ράφα Μπενίτεθ θα αποτελέσει παρελθόν. Εξάλλου, το ενδεχόμενο να παραμείνει στον πάγκο φαντάζει δύσκολο και δίνεται στα προγνωστικά σε απόδοση 7.00.

Μέσα στα τοπ φαβορί για επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει το όνομα του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός, που είχε ένα πετυχημένο πέρασμα από την ΑΕΚ, φέρει εκτίμησης της διοίκησης του «τριφυλλιού» και σύμφωνα με πληροφορίες οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Επίσης, μελετώντας τη συγκεκριμένη αγορά στο στοίχημα το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε να έχει μεγάλη πτώση η απόδοση του Ρεμπρόφ για επόμενο κόουτς του Παναθηναϊκού. Άλλωστε, δημοσιεύματα από την Ουκρανία έκαναν λόγο για οριστικό deal, ωστόσο η διοίκηση του «τριφυλλιού» διέψευσε κατηγορηματικά.

Στο κάδρο ο Πέδρο Μαρτίνς

Από τα πρώτα φαβορί για να πάρει τα ηνία του «τριφυλλιού» τη νέα σεζόν είναι ο Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε ένα πετυχημένο πέρασμα από τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που σήκωσε τρία πρωταθλήματα με τους «ερυθρόλευκους» και διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο Πορτογάλος καθοδηγεί την Αλ Γκαράφα από το Κατάρ και φέρεται θετικός σε σενάριο επιστροφής στη Σούπερ Λιγκ.

Ψηλά στη λίστα ο Λέτο

Κοινό μυστικό είναι πως οι σχέσεις του Σεμπάστιαν Λέτο με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε καλό επίπεδο. Άλλωστε, ο Αργεντινός έκανε… όργια ως ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» και πέρυσι οδήγησε την Κηφισιά στην άμεση επάνοδο στα «σαλόνια».

Μάλιστα, παρά την αποδυνάμωση του ρόστερ τον Δεκέμβριο, η Κηφισιά κέρδισε το φετινό στοίχημα παραμονής.

'Ωσπου να οριστικοποιηθεί το ποιος θα αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού, αναλυτικά οι αποδόσεις για επόμενος τεχνικός του «τριφυλιού»: