Pamestoixima διαγραφή λογαριασμού ✅ Τι πρέπει να ξέρω

Όταν η διασκέδαση χάνεται, τότε και ο στοιχηματισμός θέλει όρια. Εάν νιώθεις ότι ξεπερνάς τα όρια ή θες να κάνεις ένα διάλειμμα μπορείς πάντα να κάνεις pamestoixima διαγραφη λογαριασμου. Στο kingbet.net φτιάξαμε έναν αναλυτικό όδηγο για να ξέρεις τι χρειάζεται να κάνεις.

Πως κανω διαγραφη απο το pamestoixima;

Εάν πιστεύεις ότι πρέπει να απέχεις για μικρό ή μεγάλο διάστημα μπορείς να προχωρήσεις διαγραφη λογαριασμου pamestoixima. Προχωράς σε αποκλεισμό της πρόσβασής σου σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές online επιλογές του pamestoixima.gr. O λογαριασμός σου θα μπει σε λειτουργία κλειστός και θα τερματίσει η σχετική σύμβαση.

Μπορει να γινει φραγη απο pamestoixima gr;

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που μπορεί να υπάρχει φραγή στον λογαριασμό σου, σε μία από τις καλύτερες στοιχηματικές στην Ελλάδα.

Λόγω προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού από τα παίγνια. Έπειτα από αίτημα της ΕΕΠ. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σε περίπτωση ο έχεις πάνω από έναν λογαριασμό στην κατοχή σου. Εάν το pamestoixima.gr παρατηρήσει ασυνήθιστες συναλλαγές.

Πως να κάνω αυτό-αποκλεισμό στο pamestoxima;

Ο αυτοαποκλεισμος pamestoixima γίνεται από τον ίδιο τον παίκτη και έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα μήνα. Σε περίπτωση που το επιλέξεις θα μπει σε Φραγή ο λογαριασμός και οι επιλογές του.

Ο λογαριασμός σου μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που θα ζητήσεις να μπει περιορισμός θα επανέλθει στην κατοχή σου.

Κλεισιμο λογαριασμου pamestoixima – Τι να κάνω

Σε περίπτωση που κλείσει ο λογαριασμός σου, χωρίς να το έχεις ζητήσει τότε πρόσεξε μήπως έχεις παραβιάσει όρους και προϋποθέσεις της εταιρίας. Εάν πάλι το είχες αιτηθεί εσύ, τότε πρέπει να έρθεις σε επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να το διευθετήσεις.

Πως κανω επαναφορα λογαριασμου pamestoixima

Η pamestoixima επαναφορα λογαριασμου γίνεται μετά το πέρας του διαστήματος που είχες ζητήσει να γίνει αυτο-αποκλεισμός.

Εάν πάλι είχες αιτηθεί αυτό να είναι επ’ αόριστον τότε πρέπει να έρθεις σε επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο είναι διαθέσιμο 24/7, για να επανέλθει στην κατοχή σου.

