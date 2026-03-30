Τι είναι ο Easter Wheel – Πώς μαζεύεις συμμετοχές;

Το Easter Mystery Eggs του Pamestoixima.gr αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές πασχαλινές ενέργειες, συνδυάζοντας αποστολές, πόντους, λαχνούς και επιβραβεύσεις που οδηγούν σε πραγματικά μοναδικά δώρα και ενισχυμένη συμμετοχή σε κάθε στάδιο του παιχνιδιού.

Τι είναι ο Easter Wheel του Pamestoixima;

Ο Easter Wheel είναι ο εβδομαδιαίος τροχός επιβράβευσης των Easter Mystery Eggs από το Pamestoixima.gr και λειτουργεί ως το βασικό σύστημα ανταμοιβής της ενέργειας. Κάθε παίκτης συγκεντρώνει πόντους και λαχνούς μέσα από τις εβδομαδιαίες αποστολές, ενώ ακόμη και η απλή είσοδος στον λογαριασμό μπορεί να προσφέρει δωρεάν συμμετοχές μέσω login promos.

Το point system είναι απλό: κάθε ολοκληρωμένη προσφορά προσθέτει έναν λαχνό, ο οποίος σε φέρνει πιο κοντά τόσο στον τροχό όσο και στη μεγάλη κλήρωση με ανεπανάληπτα δώρα.

Ο Easter Wheel λειτουργεί ως ενδιάμεσο επίπεδο επιβράβευσης, προσφέροντας σταθερή δράση και επιπλέον τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχής σου.

Πώς ενεργοποιώ τον Easter Wheel του Pamestoixima;

Για να ενεργοποιήσεις τον Easter Wheel, χρειάζεται να ολοκληρώσεις τουλάχιστον έξι από τις δέκα εβδομαδιαίες προσφορές των Easter Mystery Eggs. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες όλη την εβδομάδα και ορισμένες από αυτές είναι εντελώς δωρεάν, επιτρέποντάς σου να μαζεύεις συμμετοχές χωρίς καμία κατάθεση.

Μόλις φτάσεις τις έξι αποστολές, ο τροχός ξεκλειδώνει αυτόματα και μπορείς να τον περιστρέψεις μία φορά για την εβδομάδα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα της ενέργειας, δίνοντάς σου έως και τρεις συνολικές περιστροφές και πολλαπλές ευκαιρίες για επιβραβεύσεις.

Τι μπορώ να κερδίσω στον Easter Wheel του Pamestoixima;

Κάθε περιστροφή του Easter Wheel μπορεί να αποδώσει δωρεάν έπαθλα, χρυσά προνόμια και Easter Coins, τα οποία εξαργυρώνονται στο PS Shop για επιπλέον συμμετοχές ή ειδικά αντικείμενα. Τα πακέτα επιβράβευσης περιλαμβάνουν συνδυασμούς από δωρεάν έπαθλα και χρυσά προνόμια σε διαφορετικές ποσότητες, μαζί με σημαντικό αριθμό Easter Coins.

Οι ανταμοιβές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη μεγάλη κλήρωση, όπου μπορείς να διεκδικήσεις τεράστια δώρα μεγάλης αξίας κι ένα μεγάλο έπαθλο που θα σε ανταμείβει για έναν ολόκληρο χρόνο, ενισχύοντας την εμπειρία σου σε κάθε στάδιο της ενέργειας.

