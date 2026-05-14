Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Κλείνει ένας κύκλος» με δελεαστικές αποδόσεις! ✨

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο φινάλε των πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ, σε μια «μάχη» στο κουπόνι με μονόπλευρο το βαθμολογικό κίνητρο.

Πρόκειται για το τελευταίο επίσημο ματς του «τριφυλιού» στη Λεωφόρο, το οποίο θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο λόγω τιμωρίας για τη συμπεριφορά των οπαδών του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 2026-27 ΠΑΟΚ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 2026-27 6.50 4.00

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνεχίζει χωρίς νίκη στο φετινό γκρουπ για την ανάδειξη του Πρωταθλητή. Μάλιστα, ο τεχνικός του, Ράφα Μπενίτεθ, που βρίσκεται υπ’ ατμόν, ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία των «πρασίνων» που ολοκληρώνει σειρά των πλέι οφ δίχως τρίποντο.

Ο ΠΑΟΚ έπεσε από τη δεύτερη θέση μετά την ισοπαλία 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα και είναι αναγκασμένος να παίξει ρέστα. Συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρειάζεται μόνο νίκη και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ για να τερματίσει στη δεύτερη προνομιούχο θέση.

Οι στοιχηματικές εταιρίες δίνουν προβάδισμα νίκης στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το κίνητρο και διαθέτει την απαιτούμενη δυναμική για να προκαλέσει ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Πάντα χρήσιμη είναι μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως στα τελευταία τέσσερα ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες επιβεβαιώθηκε το Under 2,5 και το No Goal.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Το πάθος και η ένταση βρίσκονται σε πρώτο πλάνο στα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Μελετώντας το ζευγάρι στις αναλύσεις, επιβάλλεται να στραφούμε σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα, τα οποία συναντάμε σε υψηλές τιμές. Επίσης αξίζει να ρισκάρουμε ένα bet builder πάνω στον ΠΑΟΚ.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΟΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 3.25 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 11.00 2+OVER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜ.+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΜΥΘΟΥ 4.85 OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 4.00 ΠΑΟΚ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 8.00

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ κανάλι

Τον μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 3 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής.