Τα φαβορί του Final 4 μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού!

Έτσι διαμορφώθηκαν οι αποδόσεις για το Final 4 της Αθήνας μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Η κορυφαία στιγμή της σεζόν έφτασε και το Final Four της Euroleague υπόσχεται θέαμα και συγκινήσεις στο υψηλότερο επίπεδο! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια μπαίνουν στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μάχη με έναν και μόνο στόχο: την κορυφή της Ευρώπης και την κατάκτηση της Euroleague!

Οι αποδοσεις για την κατακτηση της Euroleague για τη σεζον 2025-26!

Οι αποδόσεις για την κατάκτηση της Euroleague στη Stoiximan δείχνουν το απόλυτο μπασκετικό ράλι: ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 2.00 ως το μεγάλο φαβορί για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης, η Φενερμπαχτσέ ακολουθεί στο 3.75, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια προσφέρονται αμφότερες στο 5.00, με τη “Βασίλισσα” να διεκδικεί ακόμη ένα τίτλο και την Βαλένθια να παλεύει για το δικό της θαύμα!

Τέσσερις ομάδες, τέσσερα διαφορετικά σενάρια και μία μόνο κούπα, με την ένταση να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η στιγμή. Η Stoiximan σου δίνει την ευκαιρία να μπεις στο παιχνίδι της μεγάλης πρόβλεψης και να ζήσεις το Final Four όπως εσύ το φαντάζεσαι!

