Pamestoixima Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

Η διαχείριση των χρήματων σου στο pamestoixima.gr είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη!

Πως κανω αναληψη απο pamestoixima;

Η pamestoixima αναληψη αποτελεί, την πιο ευχάριστη διαδικασία αφού θα καρπωθείς τα χρήματα που κέρδισες. Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη παμε στοιχημα, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας. Σε λίγη ώρα τα χρήματα θα είναι στην κατοχή σου.

Pamestoixima αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Δεν υπάρχει καμία χρέωση στο pamestoixima gr αναληψη. Οποιοδήποτε ποσό επιλέξεις αυτό θα γίνει ανάληψη. Η pamestoixima.gr, από τις κορυφαίες στοιχηματικές στην Ελλάδα, έχει φροντίσει να είναι μια απολύτως δωρεάν διαδικασία.

Πως κανω καταθεση στο pamestoixima;

Για να κάνεις καταθεση παμε στοιχημα, θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Pamestoixima καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση pamestoixima, προκειμένου να πάρετε τις κορυφαίες προσφορές στοίχημα. Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας μέσω καρτών Visa και Mastercard, με Τραπεζική Κατάθεση, με Paysafecard, με Skrill, με Paypal, με Apple Pay, αλλά και επισκεπτόμενος έναν Opap Store.

Συχνές ερωτήσεις για την pamestoixima αναληψη καταθεση