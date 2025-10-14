Pamestoixima Ανάληψη & Κατάθεση ✅ Όσα πρέπει να ξέρεις

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η διαχείριση των χρήματων σου στο pamestoixima.gr είναι μια απλή διαδικασία και παρακάτω μπορείς να βρεις αναλυτικές οδηγίες για το πως να κάνεις κατάθεση χρημάτων αλλά και ανάληψη!

Πως κανω αναληψη απο pamestoixima;

Η pamestoixima αναληψη αποτελεί, την πιο ευχάριστη διαδικασία αφού θα καρπωθείς τα χρήματα που κέρδισες. Αρχικά συνδεέσαι στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που έκανες εγγραφή. Στη συνέχεια στο προφίλ σου, κλικάρεις το πεδίο “Ανάληψη”. Επιλέγεις τη μέθοδο που θες να κάνεις αναληψη παμε στοιχημα, το ποσό και τέλος το πεδίο ολοκλήρωση διαδικασίας. Σε λίγη ώρα τα χρήματα θα είναι στην κατοχή σου.

Pamestoixima αναληψη – Υπάρχουν χρεώσεις;

Δεν υπάρχει καμία χρέωση στο pamestoixima gr αναληψη. Οποιοδήποτε ποσό επιλέξεις αυτό θα γίνει ανάληψη. Η pamestoixima.gr, από τις κορυφαίες στοιχηματικές στην Ελλάδα, έχει φροντίσει να είναι μια απολύτως δωρεάν διαδικασία.

Πως κανω καταθεση στο pamestoixima;

Για να κάνεις καταθεση παμε στοιχημα, θα χρειαστεί πρώτα να συνδεθείς στον λογαριασμό σου με τα στοιχεία που χρησιμοποίησες στην εγγραφή σου. Στη συνέχεια επιλέγεις από το προφίλ σου το πεδίο κατάθεση και εκεί ανοίγουν οι διαθέσιμες επιλογές. Αφού επιλέξεις μία από αυτές θα σου ζητηθούν και κάποια στοιχεία. Για παράδειγμα σε μια πιστωτική κάρτα ο αριθμός της (εάν είναι πρώτη φορά που την χρησιμοποιείς), ο κωδικός ασφαλείας και το όνομα του κατόχου. Συμπληρώνεις το ποσό που θέλεις και αυτά θα μεταφερθούν στο υπόλοιπό σου.

Pamestoixima καταθεση – Οι διαθέσιμοι τρόποι

Αρκετοί και οι διαθέσιμοι τρόποι για καταθεση pamestoixima, προκειμένου να πάρετε τις κορυφαίες προσφορές στοίχημα. Έχετε τη δυνατότητα να φορτώσετε το υπόλοιπο του στοιχηματικού λογαριασμού σας μέσω καρτών Visa και Mastercard, με Τραπεζική Κατάθεση, με Paysafecard, με Skrill, με Paypal, με Apple Pay, αλλά και επισκεπτόμενος έναν Opap Store.

Ρίξτε μία ματιά στην αξιολόγηση pamestoixima casino και στην αξιολόγηση pamestoixima kingbet.

Συχνές ερωτήσεις για την pamestoixima αναληψη καταθεση

Το σύνηθες διάστημα για να ολοκληρωθεί μια αναληψη απο pamestoixima είναι 1-3 εργάσιμες. Ο χρόνος είναι ίδιος για όλες τις μεθόδους ανάληψης. Από τη στιγμή που ζητήσεις ανάληψη το αρμόδιο τμήμα θα επεξεργαστεί το αίτημά σου και μόλις γίνει αποδεκτό το ποσό θα είναι στο ταμείο σου.
Ανάλογα τη μέθοδο που θα επιλέξεις να κάνεις ανάληψη τα όρια κυμαίνονται αντίστοιχα. Με τραπεζική ανάληψη δεν υπάρχει ελάχιστο ούτε μέγιστο όριο. Με κάρτες VISA/ Mastercard το ελάχιστο είναι στα 30 ευρώ αλλά χωρίς όριο στο μέγιστο. Με paypal στα 10 ευρώ και με τη χρήση Skrill και Paysafecard μπορείτε να ξεκινήσετε από τα 5 ευρώ.
Η εταιρία pamestoixima.gr είναι αρκετά μεγάλη και φέρει την σφραγίδα του ΟΠΑΠ. Είναι νόμιμη στοιχηματική εταιρία που λειτουργεί με βάση τους κανόνες και τους νόμους του Ελληνικού κράτους και κάθε συναλλαγή μαζί της είναι απόλυτα αξιόπιστη και ασφαλής.
Οι διαφορετικές μέθοδοι συναλλαγών έχουν και διαφορετικά όρια για κατάθεση. Μέσω τράπεζας, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο κατάθεσης, ενώ μέσω των Opap Stores, η ελάχιστη κατάθεση Pamestoixima.gr ανέρχεται στα 2 ευρώ. Από εκεί και πέρα, σε όλους του υπόλοιπους διαθέσιμους τρόπους για πληρωμές, το ελάχιστο ποσό είναι 5 ευρώ. Η μέγιστη κατάθεση με Mastercard , Visa και Apple Pay είναι 25.000 ευρώ. Σε όλες τις άλλες μεθόδους συναλλαγών (Paysafecard, Skrill, Paypal, Opap Stores), είναι 1.000 ευρώ.
Εάν υπάρξει πρόβλημα με ανάληψη στο pamestoixima, τότε υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να ελέγξεις. Αρχικά εάν τηρούνται τα όρια, ανάλογα και με τη μέθοδο που έχεις επιλέξει. Έπειτα μπορείς να δεις εάν είναι διαθέσιμο, το χρηματικό ποσό που αιτήθηκες για ανάληψη. Τέλος, εάν δεν μπορείς να βρεις τι πάει λάθος, μπορείς να επικοινωνήσεις με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

