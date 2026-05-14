ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Στέψη» με μονόπλευρο κίνητρο και top επιλογές! 💥

Ώρα φιέστας! Έφτασε η στιγμή οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να σηκώσουν το τρόπαιο με οικοδεσπότη τον Ολυμπιακό, σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι στο κουπόνι που προσφέρει πάντα συγκινήσεις.

Τα πλέι οφ της Stoiximan Super League ρίχνουν αυλαία, με την Ένωση να έχει καπαρώσει τον τίτλο και τον Ολυμπιακό να χρειάζεται νίκη προκειμένου να «κλειδώσει» τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Πάμε να τσεκάρουμε τι γίνεται με το στοίχημα.

AEK ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 2026-27 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 2026-27 3.00 2.50

ΑΕΚ – Ολυμπιακός αποδόσεις

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να σηκώσει την κούπα στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Μπορεί μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού να εξασφάλισε τον τίτλο, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε… αδιάφορη στην Τούμπα, στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό, κέρδισε 1-0 στο Φάληρο και ξέφυγε στο +2 από τον «Δικέφαλο του Βορρά». Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται νίκη ή να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να τερματίσουν 2οι στα πλέι οφ.

Βαθμολογικό κίνητρο έχει μόνο ο Ολυμπιακός, βασικός λόγος που οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρίες γέρνουν προς τη δεξιά πτέρυγα.

Παραδοσιακά δεν ανοίγουν τα ματς στα προγνωστικά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Εξάλλου, το Over 2,5 αγνοείται στα τελευταία 7 ματς μεταξύ των δύο ομάδων, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Γεγονός που αποτυπώνεται στις αγορές των γκολ.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Πάντα σε τόσο δυνατά ντέρμπι αξίζει να ανοίξουμε το παιχνίδι μας στις αναλύσεις. Εξάλλου, δεν περνούν απαρατήρητα ορισμένα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα σε άκρως ελκυστικές τιμές. Ταυτόχρονα, με την ένταση σε πρώτο πλάνο, έχουμε ξεχωρίσει ένα δελεαστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΔΙΑΦΟΡΑ 3.45 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΟ 1ο ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΝΑ ΛΗΞΕΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ 8.25 X2+G/G+ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΕΛ ΚΑΜΠΙ 4.30 OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 3.25 ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΕ ΓΚΟΛ 4.30

ΑΕΚ – Ολυμπιακός κανάλι

Τον μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση στο Cosmote Sport 2 HD. Σέντρα της αναμέτρησης στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής κι εσείς δεν ξεχνάτε πως κάθε σχετική πληροφορία τη βρίσκεται στο πρόγραμμα tv της Kingbet.