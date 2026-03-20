Παναθηναϊκός & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 0% γκανιότα και… ευρωλιγκάτες «Ενισχύσεις» για Ρεάλ Μαδρίτης

Η μάχη του Παναθηναϊκού συνεχίζεται για την παρουσία του εντός της ζώνης των Play-in, με το Τριφύλλι να υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο «Telekom Center». Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν την προηγούμενη αγωνιστική κατάφερε να θέσει τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών στη Euroleague, καθώς υπέταξε με 92-88 στην έδρα του τη Ζάλγκιρις στη μεγάλη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Οι Πράσινοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 17-14 από την 9η θέση, αλλά οφείλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα αν θέλουν να αποφύγουν τα… δράματα στο φινάλε της regular season. Τα διαστήματα βέβαια που «κατεβαίνει ο διακόπτης» παραμένουν εμφανή για το Τριφύλλι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το προηγούμενο ματς κόντρα στην ΑΕΚ η οποία έκανε… πάρτι στην πρώτη περίοδο και είχε φτάσει μέχρι και στο +17! Χρειάστηκε τελικά το άστρο του Ναν για να τον ξελασπώσει, ο οποίος σκόραρε 28 πόντους και φάνηκε σε φόρμα ενόψει της επίσκεψης των Σέρβων.

Από την πλευρά του ο Ερυθρός Αστέρας προσγειώθηκε απότομα μετά τη νίκη του επί της πρωτοπόρου Φενέρμπαχτσε, αφού η Ντουμπάι τον διέλυσε με 114-91 και τον περιόρισε στην 6η θέση με ρεκόρ 18-13. Τέτοιου είδους σκαμπανεβάσματα βέβαια δεν είναι πρωτοφανή για τους Σέρβους, μιας και ταλαιπωρούνται από απότομες αυξομειώσεις σε επίπεδο Euroleague.

Σε ό,τι αφορά τις μεταξύ τους αναμετρήσεις ο Ερυθρός Αστέρας χαμογέλασε τον Νοέμβριο όταν επικράτησε 86-68 στο Βελιγράδι, όμως οι πρόσφατες συναντήσεις τους έχουν βαφτεί με πράσινο χρώμα. Ο Παναθηναϊκός άλλωστε έχει επικρατήσει στις επτά από τις τελευταίες οκτώ φορές που έπαιξε με τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν να νικήσουν στην Αθήνα από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Έχει πάρει φόρα και δεν σταματάει η Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι μια, ούτε δυο, αλλά τέσσερις είναι οι διαδοχικές νίκες που μετράει σε επίπεδο Euroleague, με τους Μαδριλένους να έχουν ανέβει στην 3η θέση της βαθμολογίας και να παλεύουν για το πλεονέκτημα με ρεκόρ 20-11.

Οι Μερένγκες δείχνουν να έχουν βρει για τα καλά ρυθμό απαριθμώντας δέκα νίκες στα έντεκα τελευταία μας σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η παρουσία τους στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος πιστοποιεί τη συνέπεια που επιδεικνύουν κι εντός συνόρων. Με τους Χεζόνια και Λάιλς πιστούς στο σκοράρισμα, η Ρεάλ μετράει περίπου 88 πόντους ανά μέσο όρο στα ματς της Ευρωλίγκας και αυτή τη φορά απειλεί τη Ζάλγκιρις με υψηλά σκορ.

Οι Λιθουανοί την προηγούμενη αγωνιστική δεν τα κατάφεραν στην Αθήνα και ηττήθηκαν με 92-88 από τον Παναθηναϊκό, σε back-to-back ήττες σε επίπεδο Euroleague. Με ρεκόρ 17-14 βρίσκονται στα πρόθυρα της πρώτης εξάδας, αλλά παραμένουν όμηροι της δικής τους ασυνέπειας κάτω από το καλάθι τους.

Πέρα από τη φόρμα πάντως, η Ρεάλ έχει κι έναν ακόμη λόγο να χαμογελά ενόψει της μεταξύ τους κόντρας. Η παράδοση άλλωστε είναι με το μέρος της, από τη στιγμή που η Βασίλισσα έχει ηττηθεί μόλις μια φορά στις έξι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις. Και την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν χαμογέλασε ξανά σε ένα θεαματικό ματς, όπου υπέταξε τους Λιθουανούς τον Νοέμβριο στη Μαδρίτη με το χορταστικό 100-99!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνήλθε από την πρώτη ήττα επί εποχής Μάικλ Κάρικ στο Νιούκαστλ, επέστρεψε στις επιτυχίες με νίκη-απάντηση επί της Άστον Βίλα και πλέον στρέφει το βλέμμα της στη Μπόρνμουθ. Υπό τις οδηγίες του Άγγλου τεχνικού, οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν ανεβάσει κατακόρυφα το επίπεδό τους με επτά νίκες σε εννέα ματς και αποτελούν πλέον το πρώτο φαβορί για την κατάληψη της 3ης θέσης στην Premier League.

Μέσα σε αυτό το διάστημα μάλιστα η ομάδα του Μάντσεστερ έχει κάνει επίδειξη επιθετικού πλουραλισμού σκοράροντας σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στο αγγλικό πρωτάθλημα, σε μια ακόμη απόδειξη πως η επιθετική γραμμή έχει πάρει φωτιά προς το φινάλε της σεζόν.

Από την πλευρά της η Μπόρνμουθ μπορεί να μην έχει να παρουσιάσει τόσο θετικά αποτελέσματα, όμως τρέχει ένα άκρως αξιοπρόσεκτο αήττητο σερί εννέα αγώνων στο πρωτάθλημα που την έχει ανεβάσει στη 10η θέση της βαθμολογίας. Οι νίκες ωστόσο που έχει πανηγυρίσει είναι μόλις τρεις, με τις ισοπαλίες να κυριαρχούν στον απολογισμό της.

Τα τελευταία χρόνια πάντως έχει χτίσει μια καλή παράδοση απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με μόλις μια ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια τους, όμως η δυναμική των Κόκκινων Διάβολων έχει διαφοροποιηθεί δραστικά τον τελευταίο καιρό σε σύγκριση με προηγούμενες σεζόν.