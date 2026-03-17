Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ και Μαν. Σίτι – Ρεάλ Μ. με σούπερ «Ενισχύσεις» και 0% γκανιότα

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο ΣΕΦ για το εξ αναβολής παιχνίδι κορυφής απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου στη EuroLeague. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στις ανώτερες θέσεις της βαθμολογίας, με τη Φενέρ να προηγείται και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί στο -2.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε μικτό απολογισμό στην πρόσφατη «διπλή» αγωνιστική στη Γαλλία. Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Παρί με 104-87, γνώρισε οριακή ήττα από τη Μονακό με 81-80, σε ένα παιχνίδι όπου τα λάθη και η μάχη των ριμπάουντ έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι φέτος, η Φενέρ είχε επικρατήσει στην Κωνσταντινούπολη με 88-80, αποτέλεσμα που αποτέλεσε την τρίτη διαδοχική νίκη των Τούρκων απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους έρχεται μετά το τέλος ενός εντυπωσιακού σερί 19 νικών σε όλες τις διοργανώσεις, το οποίο σταμάτησε στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Παρά την ήττα παραμένει στην κορυφή της EuroLeague και συνεχίζει να παρουσιάζει ισορροπία στο παιχνίδι της, στηριζόμενη στην αμυντική της συνέπεια και στο βάθος του ρόστερ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξιδεύει στο Μάντσεστερ με το σούπερ προβάδισμα που της δίνει το 3-0 του πρώτου αγώνα. Τα πρόσφατα παιχνίδια απέναντι στη Σίτι δείχνουν ότι η Ρεάλ έχει αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα απέναντί της.

Οι «Πολίτες» έχουν χάσει τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους απέναντι στους Μαδριλένους στο Champions League, όσες ήττες είχαν γνωρίσει και στα πρώτα 12 μεταξύ τους παιχνίδια στη διοργάνωση. Παράλληλα, η Ρεάλ επιδιώκει να αποκλείσει τη Σίτι από τα νοκ άουτ του Champions League για πέμπτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Μόνο η Μπάγερν Μονάχου έχει αποκλειστεί περισσότερες φορές από τον ίδιο αντίπαλο στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα η αποστολή γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αν ληφθεί υπόψη το σχετικό ιστορικό, καθώς δεν έχει καταφέρει να προκριθεί από ευρωπαϊκή σειρά νοκ άουτ όταν η ομάδα του έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι, από τη σεζόν 2014-15 με τη Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Πόρτο, αποτυγχάνοντας στις πέντε αντίστοιχες περιπτώσεις που ακολούθησαν. Οι Μαδριλένοι πάντως έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι μιας νοκ άουτ σειράς με διαφορά τριών ή περισσότερων γκολ σε 36 περιπτώσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν έχουν αποκλειστεί ποτέ στη ρεβάνς σε τέτοιο σενάριο.

Το 1-1 του πρώτου αγώνα στη Γερμανία μπορεί να δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην Άρσεναλ, αλλά κρατάει γερά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης και τη Λεβερκούζεν. Η παράδοση είναι με το μέρος της Άρσεναλ, καθώς παραμένει αήττητη απέναντι στην αποψινή αντίπαλό της στο Champions League (1 νίκη, 2 ισοπαλίες). Η μοναδική φορά που υποδέχθηκε τους Γερμανούς σε ευρωπαϊκό παιχνίδι ήταν το 2002 στο παλιό «Highbury», όταν επικράτησε με 4-1.

Οι «Κανονιέρηδες» όταν αποφεύγουν την ήττα στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, προκρίνονται στις 17 από τις 20 αντίστοιχες ευρωπαϊκές μονομαχίες. Επίσης, στο «Emirates» έχει κερδίσει 13 από τα 16 εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League υπό τις οδηγίες του Μίκελ Αρτέτα. Από την άλλη πλευρά, η Λεβερκούζεν μετράει οκτώ ήττες σε 11 εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι σε αγγλικές ομάδες στη διοργάνωση. Ωστόσο, έχει καταφέρει δύο σημαντικές νίκες στα τρία πιο πρόσφατα ταξίδια της, μεταξύ των οποίων και το 2-0 απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στη φάση των ομίλων φέτος.

