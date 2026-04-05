Ολυμπιακός – ΑΕΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Super League. Το ντέρμπι έχει τεράστια βαθμολογική σημασία μιας και είναι μάχη κορυφής, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στους 58 βαθμούς και την ΑΕΚ στους 60.

Αυτήν τη σεζόν σε δύο ματς για την κανονική περίοδο της Super League ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 την αντίπαλό του στο Φάληρο και πήρε 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετράει τέσσερα σερί ματς αήττητος απέναντι στην ΑΕΚ. Νίκησε στα τρία από αυτά και κράτησε και την εστία του ανέπαφη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στα πλέι οφ δεύτερος καθώς στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ. «Τρέχει» αήττητο σερί έξι αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Και ενώ αμυντικά τα έχει πάει πολύ καλά σε αυτό το διάστημα, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την επίθεσή του, καθώς δεν σκόραρε στους 6 από τους 9 πιο πρόσφατους αγώνες του ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ, από τη μεριά της, μπαίνει σε μια κρίσιμη καμπή του προγράμματός της. Από τη μία έχει το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο αν πάρει θα αυξήσει τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου, και από την άλλη έχει το ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League. Βρήκε δίχτυα στους 17/18 τελευταίους αγώνες της για το πρωτάθλημα.

Τρία στα τέσσερα για τον ΠΑΟΚ απέναντι στο «τριφύλλι»

Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, επίσης για τα πλέι οφ. Αυτήν τη σεζόν, σε 4 μεταξύ τους ματς για τη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τρεις φορές και ο Παναθηναϊκός μία. Στις 10 τελευταίες συγκρούσεις τους ο ΠΑΟΚ νίκησε 6 φορές και οι «πράσινοι» μία.

Ο ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου έχασε μεγάλη ευκαιρία να μπει στα πλέι οφ σε καλύτερη θέση, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τον Βόλο. Τώρα, είναι τρίτος 57 βαθμούς, στο -1 από τον Ολυμπιακό και στον -3 από την ΑΕΚ. Οι Θεσσαλονικείς ποντάρουν στη δύναμη της έδρας τους για να φτάσουν σε μια πολύτιμη νίκη, καθώς κυνηγούν το νταμπλ, αφού σύντομα έχουν τελικό με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στα πλέι οφ χάρη στο σπριντ των τελευταίων αγωνιστικών και τις απανωτές απώλειες του Λεβαδειακού. Δεν έχει απτές βλέψεις για τον τίτλο, αλλά θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το στοίχημα για το συγκρότημα του Ράφα Μπενίτεθ είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό και να συνεχίσει να χτίζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

