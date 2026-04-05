Ολυμπιακός – ΑΕΚ με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Super League. Το ντέρμπι έχει τεράστια βαθμολογική σημασία μιας και είναι μάχη κορυφής, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στους 58 βαθμούς και την ΑΕΚ στους 60.

Αυτήν τη σεζόν σε δύο ματς για την κανονική περίοδο της Super League ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 την αντίπαλό του στο Φάληρο και πήρε 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετράει τέσσερα σερί ματς αήττητος απέναντι στην ΑΕΚ. Νίκησε στα τρία από αυτά και κράτησε και την εστία του ανέπαφη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στα πλέι οφ δεύτερος καθώς στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ. «Τρέχει» αήττητο σερί έξι αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Και ενώ αμυντικά τα έχει πάει πολύ καλά σε αυτό το διάστημα, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την επίθεσή του, καθώς δεν σκόραρε στους 6 από τους 9 πιο πρόσφατους αγώνες του ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ, από τη μεριά της, μπαίνει σε μια κρίσιμη καμπή του προγράμματός της. Από τη μία έχει το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο αν πάρει θα αυξήσει τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου, και από την άλλη έχει το ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League. Βρήκε δίχτυα στους 17/18 τελευταίους αγώνες της για το πρωτάθλημα.

Ο άσος του Ολυμπιακού προσφέρεται στο 1.78** και το διπλό της ΑΕΚ ανέρχεται στο 4.60** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Over 2,5 γκολ βρίσκεται στο 2.14**, ενώ την ίδια στιγμή το αντίστοιχο Under πάει στο 1.71**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο ματς στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το Over 1.5 γκολ της ΑΕΚ ανεβαίνει στο 4.30** από 4.00, ενώ με Σούπερ Ενίσχυση το ημίχρονο/τελικό: 1/1 ανεβαίνει στο 3.50** από 2.75.

Τρία στα τέσσερα για τον ΠΑΟΚ απέναντι στο «τριφύλλι»

Νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, επίσης για τα πλέι οφ. Αυτήν τη σεζόν, σε 4 μεταξύ τους ματς για τη Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τρεις φορές και ο Παναθηναϊκός μία. Στις 10 τελευταίες συγκρούσεις τους ο ΠΑΟΚ νίκησε 6 φορές και οι «πράσινοι» μία.

Ο ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου έχασε μεγάλη ευκαιρία να μπει στα πλέι οφ σε καλύτερη θέση, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από τον Βόλο. Τώρα, είναι τρίτος 57 βαθμούς, στο -1 από τον Ολυμπιακό και στον -3 από την ΑΕΚ. Οι Θεσσαλονικείς ποντάρουν στη δύναμη της έδρας τους για να φτάσουν σε μια πολύτιμη νίκη, καθώς κυνηγούν το νταμπλ, αφού σύντομα έχουν τελικό με τον ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στα πλέι οφ χάρη στο σπριντ των τελευταίων αγωνιστικών και τις απανωτές απώλειες του Λεβαδειακού. Δεν έχει απτές βλέψεις για τον τίτλο, αλλά θα μπορούσε να διεκδικήσει ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το στοίχημα για το συγκρότημα του Ράφα Μπενίτεθ είναι να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό και να συνεχίσει να χτίζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο άσος του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 1.66** και το διπλό του Παναθηναϊκού φτάνει στο 5.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Goal/Goal δίνεται στο 2.08**, ενώ το No Goal το συναντάμε στο 1.70**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σημειωθεί το πρώτο γκολ του αγώνα στο διάστημα 00:00-14:59 πηγαίνει στο 3.10** από 2.90, ενώ το να σκοράρει ο Andreas Tetteh ανεβαίνει στο 4.95** από 4.50. Με Σούπερ Ενίσχυση, ο συνδυασμός νίκη ΠΑΟΚ και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 3.50** από 2.80.

Η Betsson, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις, προσφέρει Πληροφορίες AI για τους αγώνες των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. Η λειτουργία ΑΙ είναι διαθέσιμη σε αγώνες Super League, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Serie A, Primeira Liga και Super Lig, καθώς και στις διοργανώσεις της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League.

Στην πλατφόρμα της Betsson μπορείς επίσης να αξιοποιήσεις το εξαιρετικά χρήσιμο Auto Cash Out, το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμείς. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείς την εξέλιξη του αγώνα. Ένα εργαλείο που προσφέρει άνεση, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

