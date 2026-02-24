Οι Τρίτες στη Stoiximan φέρνουν διπλό έπαθλο* σε Live Casino και Στοίχημα!
Αυτή η μέρα της εβδομάδας είναι ξεχωριστή. Το κοινό του Live Casino και του Στοιχήματος, συνδυάζει τις δύο επιλογές κι επιβραβεύεται για το παιχνίδι του με διπλό έπαθλο*.
–Διπλό super έπαθλο* σε Live Casino και Στοιχημα κάθε Τρίτη στη Stoiximan!
Η δράση στα τραπέζια και τα Game Shows της Playtech, τις Τρίτες φέρνει έπαθλο*, εις διπλούν.
Η ΑΠΟΛΥΤΗ προσφορά* χωρίς κατάθεση σου ανήκει!
Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, αποκτάς την ευκαιρία για δωρεάν* παιχνίδι επιβράβευσης, σε Live Casino και σε Στοίχημα.
–Διπλό super έπαθλο* σε Live Casino και Στοιχημα κάθε Τρίτη στη Stoiximan!
Οι επιλογές σου πολλές, άλλωστε η Playtech είναι κορυφή στο είδος με super προτάσεις στο Live Casino, ενώ το extra έπαθλο* για Στοίχημα δυναμώνει ακόμα περισσότερο τις ευκαιρίες σου. Αρκεί να αφεθείς στη δράση, στα τραπέζια και τα Game Shows της Playtech, από τις 00:01 έως και τις 23:59 κάθε Τρίτη.
Η ΑΠΟΛΥΤΗ προσφορά* χωρίς κατάθεση σου ανήκει!
Τα δώρα* μπορούν να δώσουν την ώθηση που μπορεί να χρειάζεται ένα νέο μέλος, τόσο στο Στοίχημα, όσο και στο Live Casino. Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη για μερικές ημέρες και θα σε περιμένει για να την αξιοποιήσεις και να επωφεληθείς άμεσα!
*21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις